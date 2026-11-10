Nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế

Đại diện lãnh đạo hai nước Việt Nam, Trung Quốc thực hiện nghi thức tại Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu là kết quả của quá trình phối hợp, trao đổi và thúc đẩy hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền hai tỉnh Lai Châu-Vân Nam. Đây không chỉ là dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương có chung đường biên giới, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng kết nối giao thông, logistics, thúc đẩy giao thương giữa khu vực Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương phía tây nam Trung Quốc. Qua đó, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân hai bên khu vực biên giới.

Lãnh đạo hai bên chứng kiến việc thông xe các phương tiện vận tải hàng hóa qua cửa khẩu.

Để phát huy hiệu quả cửa khẩu quốc tế, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đề nghị các cấp, ngành và lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi, hội đàm định kỳ; chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động cửa khẩu ổn định, thông suốt.

Tỉnh Lai Châu cũng xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành cửa khẩu; đơn giản hóa quy trình kiểm tra, kiểm soát, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu đã chứng kiến hoạt động đón những hành khách đầu tiên của hai bên xuất cảnh, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà. Đặc biệt, hoạt động thông xe các phương tiện vận tải hàng hóa, với những đoàn xe container lần lượt di chuyển qua cầu Hữu nghị Việt-Trung, đánh dấu bước triển khai thực tế việc nâng cấp cửa khẩu, mở ra điều kiện mới cho hoạt động vận tải và giao thương xuyên biên giới.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Việc đưa cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế đặt ra yêu cầu song hành giữa phát triển kinh tế cửa khẩu với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Với lợi thế kết nối trực tiếp tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam, cặp cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành đầu mối giao thương quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế đối ngoại, tăng cường liên kết khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.