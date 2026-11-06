Nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật
Chiều 6/11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam; tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-y-thuc-xay-dung-van-hoa-tuan-thu-phap-luat-246261106191632152.htm