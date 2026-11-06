Nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật

Từ ngày 1/1/2027, người lao động sẽ đón nhận tin vui lớn khi mức lương tối thiểu vùng chính thức được điều chỉnh tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng. Đáng chú ý, Chính phủ cũng siết chặt các quy định nhằm bảo vệ quyền lợi, nghiêm cấm doanh nghiệp cắt giảm các khoản phúc lợi khác của người lao động...