Ngày 28/10/2026, VKSND khu vực 4, tỉnh Sơn La phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Mai Sơn tổ chức Hội nghị “Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người sử dụng lao động gắn với bảo vệ quyền dân sự của người yếu thế và lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15”.

Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Ngọc, Viện trưởng VKSND khu vực 4; đồng chí Đỗ Ích Thắng, Giám đốc BHXH cơ sở Mai Sơn đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thị Quỳnh Ngọc, Viện trưởng VKSND khu vực 4 nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời khẳng định việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người tiêu dùng và cộng đồng dân cư là trách nhiệm quan trọng của mỗi doanh nghiệp, người sử dụng lao động.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong bảo vệ quyền dân sự của người yếu thế, lợi ích công.

Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Ngọc, Viện trưởng VKSND khu vực 4 phát biểu khai mạc.

Tại Hội nghị, VKSND khu vực 4 đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Thông qua đó, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích và phạm vi áp dụng của Nghị quyết trong việc bảo vệ quyền dân sự của người yếu thế và lợi ích công, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Mai Sơn giới thiệu các chính sách BHXH, BHYT mới.

Tiếp đó, BHXH cơ sở Mai Sơn đã tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người sử dụng lao động, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đặc biệt, thông qua nội dung “Từ những vụ án thực tiễn đến bài học tuân thủ pháp luật - Vai trò của VKSND trong bảo vệ quyền lợi người lao động và lợi ích công trong lĩnh vực bảo hiểm theo Nghị quyết số 205/2025/QH15”, đã làm rõ vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và lợi ích công.

Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm, chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan.

Kiểm sát viên phát inphographic tuyên truyền về Nghị quyết 205.

Kiểm sát viên phát inphographic tuyên truyền về Nghị quyết 205.

Phần trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc diễn ra với nhiều ý kiến thiết thực từ đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Các ý kiến tập trung vào việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và những vấn đề liên quan đến việc nhận diện, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền dân sự của người yếu thế, lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Đại biểu phát biểu trao đổi vướng mắc, khó khăn tại Hội nghị.

Lãnh đạo VKSND khu vực 4 và BHXH cơ sở Mai Sơn đã trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện quy định pháp luật và tiếp nhận thông tin theo thẩm quyền.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 đến gần hơn với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa VKSND và cơ quan Bảo hiểm xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vì lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.