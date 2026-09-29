Nâng cao ý thức trong chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: BÁ VĨNH

Tọa đàm tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị, góp phần xây dựng môi trường rèn luyện chính quy, đoàn kết.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Đinh Ngọc Anh Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố nhấn mạnh kỷ luật là sức mạnh của quân đội, yếu tố quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị; đồng thời đề cao tình thương yêu đồng chí, đồng đội trong xây dựng sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Tọa đàm là dịp để cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị", Trung tá Phạm Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân chia sẻ.

Thông qua tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ được củng cố nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quân nhân trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.