Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên địa bàn phường Hoàng Liệt

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường Hoàng Liệt xảy ra 10 vụ cháy (gồm 2 vụ cháy phương tiện giao thông, 1 vụ cháy bãi rác, 2 vụ cháy dây dẫn cột điện, 2 vụ cháy chung cư và 3 vụ cháy nhà dân), với thiệt hại tài sản ước tính khoảng 84 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Con số này là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng ngừa sự cố.

Phường Hoàng Liệt tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn quy trình xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Ảnh: AT

Trao đổi về nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời điểm cuối năm, mùa hanh khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Phường Hoàng Liệt có khoảng 80.000 dân, trong đó hơn một nửa sinh sống tại 63 chung cư. Cùng với các khu dân cư truyền thống như Bằng A, Bằng B, Linh Đàm, Tựu Liệt - Quốc Bảo, mật độ dân số cao, có khoảng 300 cơ sở kinh doanh phòng trọ, không gian sống hạn chế và nhu cầu sử dụng điện lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn cho người dân.

Chính vì thế, địa phương đã tổ chức các buổi tập huấn, yêu cầu cán bộ các phòng, ban, đơn vị, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng an ninh cơ sở tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Các học viên sau tập huấn chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến gia đình và người dân tại địa bàn thông qua nhiều hình thức.

Đối với các khu chung cư, phường tiến hành dán tài liệu tuyên truyền tại khu vực thang máy, nơi người dân dễ quan sát, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành.

Tại các buổi tập huấn, cán bộ Điện lực Thanh Trì đã tuyên truyền về các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, đồng chỉ ra những nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự cố chập điện trong sinh hoạt như sử dụng thiết bị công suất lớn vượt quá tải trọng đường dây, câu móc điện tùy tiện, không kiểm tra định kỳ hệ thống thiết bị điện gia đình, đặc biệt là trong những tháng cuối năm khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Vương Văn Khôi, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, đã chia sẻ những kiến thức cốt lõi về kỹ năng phòng ngừa hỏa hoạn trong không gian hẹp, cách bố trí vật dụng, hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh phòng trọ và căn hộ chung cư để không cản trở lối thoát nạn.

Đặc biệt, Thiếu tá Vương Văn Khôi đã trực tiếp hướng dẫn quy trình xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra trong "giờ vàng" đầu tiên, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy xách tay như bình bột, bình khí CO2, kỹ năng che chắn khói, khí độc và phương pháp thoát hiểm an toàn.

Tập huấn cứu người bị nạn tại các phòng trọ bị cháy do chập điện. Ảnh: HM

Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của mỗi gia đình mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo phường đề nghị người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện để phát hiện sớm các nguy cơ rò rỉ, đứt gãy hoặc quá tải, đặc biệt trong mùa hanh khô. Đồng thời sử dụng thiết bị đúng công suất và tạo thói quen tắt các thiết bị điện trước khi ra ngoài...