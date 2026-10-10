Nâng cao ý thức rèn luyện thể thao ở mỗi người dân

Đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.T

Tại Quảng Trị, lễ phát động thu hút hơn 2.700 cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từng bước đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày.

Lễ phát động thu hút hơn 2.700 cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia - Ảnh: H.T

Việc lựa chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng, lứa tuổi và duy trì tập luyện thường xuyên sẽ giúp mỗi người hình thành thói quen vận động, nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật. Qua đó, từng bước đưa phong trào thể dục, thể thao phát triển sâu rộng, trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người dân, góp phần xây dựng con người Quảng Trị khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống văn hóa ở cơ sở.