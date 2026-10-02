Nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm trong học sinh, sinh viên

Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2026

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Bộ Công an; báo cáo viên thuộc Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La; đại diện các sở, ngành của tỉnh và Đoàn trường Cao đẳng Sơn La; cùng hơn 400 học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên, người lao động trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ thông tin thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tội phạm tại cơ sở...

Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La trao đổi về phòng, chống tội phạm.

Thông qua Hội nghị, trang bị kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và người lao động Trường Cao đẳng Sơn La; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành và cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.