Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp cùng nhân dân tuần tra rừng.

Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ Thuận Châu được giao quản lý, bảo vệ trên 26.400 ha rừng, trong đó có hơn 12.400 ha rừng đặc dụng và trên 14.000 ha rừng phòng hộ. Diện tích rừng phân bố trên địa bàn 9 xã thuộc khu vực Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Đây là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, với nhiều loài động, thực vật phong phú, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng đầu nguồn sông Mã và sông Đà. Tuy nhiên, địa hình chia cắt, nhiều khu vực có độ cao trên 1.800 m so với mực nước biển, cùng tình trạng sương muối, băng giá và hạn hán kéo dài, khiến thảm thực vật ở một số nơi suy giảm, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng vào mùa khô...

Ông Nguyễn Văn Việt, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ Thuận Châu, cho biết: Đơn vị đã phân công kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), nhất là quy định về đốt dọn thực bì, đốt nương. Đồng thời, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Cán bộ Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp cùng nhân dân phát dọn thực bì.

Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng để phòng ngừa cháy rừng từ sớm, Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ Thuận Châu chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, hướng dẫn kỹ năng PCCCR đến từng cộng đồng dân cư. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 4 cuộc tuyên truyền cấp xã và hơn 20 cuộc tuyên truyền cấp bản, với hơn 3.000 lượt người tham gia. Ban cũng đôn đốc các ban quản lý cộng đồng bản nhận khoán bảo vệ rừng tăng cường phát tin trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở bằng 3 thứ tiếng: Kinh, Thái và Mông, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Tại bản Nhộp, xã Nậm Lầu, những buổi tuyên truyền trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ diện tích rừng được giao quản lý, cũng như những nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng lửa thiếu kiểm soát. Ông Lường Văn Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nhộp, xã Nậm Lầu, thông tin: Bản được giao quản lý hơn 750 ha rừng. Để bảo vệ diện tích rừng, bản chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng phương án PCCCR, kiện toàn tổ đội quần chúng bảo vệ rừng. Người dân được phân công thường xuyên tuần tra, canh gác tại các khu vực cửa rừng, kịp thời phát hiện những hành vi đốt nương, làm rẫy không đúng quy định và xâm lấn rừng trái phép.

Cán bộ Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Toàn tỉnh hiện có 671.596 ha diện tích có rừng, trong đó 591.687 ha rừng tự nhiên và trên 79.909 ha rừng trồng đã thành rừng. Diện tích rừng lớn, phân bố trên địa bàn rộng đặt ra yêu cầu phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR; chỉ đạo các hạt kiểm lâm khu vực và đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng đa dạng, phù hợp với từng địa bàn. Các hình thức được triển khai gồm tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, pa-nô, tờ rơi, hình ảnh, phóng sự và các clip ngắn.

9 tháng qua, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức 527 cuộc tuyên truyền tại các xã, bản về công tác bảo vệ rừng và PCCCR, với 38.853 lượt người nghe; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với 5.150 chủ rừng. Cùng với đó, lực lượng chức năng triển khai 565 đợt tuần tra tại các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và khu bảo tồn; phát 1.055 tờ rơi, thực hiện 9.383 lượt tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh tại các xã, bản, tiểu khu. Bên cạnh tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, lực lượng Kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 181 vụ vi phạm (giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2025); tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 3.6 tỷ đồng.

Nâng cao ý thức PCCCR không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia thường xuyên của cả cộng đồng. Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm quy định về sử dụng lửa, chủ động phòng ngừa và kịp thời thông báo khi phát hiện nguy cơ cháy rừng. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng sẽ góp phần hạn chế cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh.