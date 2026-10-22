Nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh

Hoạt động thiết thực này thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ ngay từ ghế nhà trường.

Học sinh bậc trung học cơ sở (THCS) và THPT đang trong giai đoạn bắt đầu sử dụng các phương tiện giao thông như xe đạp điện, xe máy (dung tích dưới 50 cm3) để đến trường. Tuy nhiên, kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông của nhiều em vẫn còn hạn chế, tiềm ẩn không ít nguy cơ xảy ra tai nạn.

Học sinh Trường THPT Phan Thiết đang chú ý lắng nghe cán bộ CSGT tuyên truyền về Luật ATGT.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, phối hợp với Công an phường Phan Thiết đã chọn lọc những nội dung trọng tâm, sát với thực tế lứa tuổi học đường. Cán bộ tuyên truyền không áp dụng hình thức truyền đạt khô khan mà khéo léo lồng ghép các quy định pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, những chuẩn mực văn hóa khi tham gia giao thông, cùng việc chỉ rõ các lỗi vi phạm phổ biến mà học sinh hay mắc phải.

Cán bộ Công an phát tờ rơi cho học sinh Trường THPT Phan Thiết.

Công an đã phân tích sâu sắc về những hậu quả đau lòng, hệ lụy khôn lường của các hành vi vi phạm như: phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây mất trật tự công cộng, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn.

Các cán bộ tuyên truyền đưa ra những dẫn chứng sinh động từ thực tế qua hình ảnh của một số vụ cụ thể, từ đó để các em thấy rõ hiểm họa khôn lường do tai nạn giao thông, có thể cướp đi tương lai của chính mình và mang lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình, xã hội.

CSGT tận tình hướng dẫn các em từ cách sử dụng mũ bảo hiểm đến ý thức chấp hành Luật giao thông.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, thay vì chỉ lắng nghe lý thuyết, các em được tận mắt quan sát, trực tiếp trải nghiệm cách điều khiển phương tiện qua sa hình, học cách quan sát biển báo, nhường đường đúng quy định và thao tác đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn an toàn.

Việc trải nghiệm kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình, do cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp hướng dẫn thu hút sự sự tham gia của hơn 2.000 học sinh Trường THPT Phan Thiết. Thông qua hình thức "cầm tay chỉ việc", với các em, các quy định pháp luật khô khan bỗng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hành.

Các em học sinh được thực hành trên sa hình, quan sát biển báo...

Để khuyến khích các em học sinh, Đội tuyên truyền còn trao thưởng (10 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn) cho những học sinh có thành tích tương tác tích cực. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố kiến thức, nhắc nhở các em ý thức tự giác bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh các buổi nói chuyện chuyên đề, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng còn phối hợp với Công an phường Phan Thiết và Công an các phường xã khác chú trọng việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về giao thông trước cổng trường và tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Công tác bảo đảm trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh không phải là nhiệm vụ ngày một ngày hai, mà là quá trình giáo dục kiên trì, đòi hỏi sự chung tay của các lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình và toàn xã hội, nhằm tạo cho các em ý thức văn hoá chấp hành giao thông.