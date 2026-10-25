Nâng cao ý thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân xã Phú Linh

Người dân xã Phú Linh được hướng dẫn về kỹ năng lái xe an toàn.

Tại chương trình, Công an xã Phú Linh đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua; phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh việc thông tin tình hình, Công an xã cũng tập trung tuyên truyền cho người dân những nội dung cơ bản của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ như: Quy tắc tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng quy cách, đi đúng phần đường, làn đường, kiểm soát tốc độ, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Bên cạnh đó, Công an xã còn trực tiếp hướng dẫn một số kỹ năng lái xe an toàn cho các học viên về tư thế lái xe chuẩn, kỹ thuật phanh khẩn cấp không bị trượt bánh, cách nhận diện và phòng tránh điểm mù của xe tải lớn, cũng như quy trình chuyển hướng an toàn tại các ngã ba, ngã tư.

Công an xã Phú Linh hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VneID.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh. Từ đó giúp người dân chủ động phòng ngừa các nguy cơ va chạm, bảo vệ tính mạng cho bản thân và cộng đồng, góp phần cùng lực lượng chức năng kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ngay tại địa bàn cơ sở.

Cũng tại chương trình, Công an xã Phú Linh đã hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ tuỳ thân và đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công của UBND tỉnh trên ứng dụng VneID.