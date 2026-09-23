Nâng cao ý thức pháp luật và an ninh mạng cho viên chức, người lao động

Viên chức, người lao động Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng đã truyền đạt những nội dung thông tin chuyên sâu, thời sự và giàu tính thực tiễn về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong đời sống, công tác.

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chủ đề an ninh, an toàn trên không gian mạng được chủ trọng truyền đạt sâu. Báo cáo viên đã cập nhật các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay, cách thức bảo vệ thông tin cá nhân cũng như dữ liệu nội bộ của đơn vị trên môi trường số…