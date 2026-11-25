Cán bộ biên phòng phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường ống dẫn khí biển cho Nhân dân phường Phú Thủy

Tại hội nghị, cán bộ các đơn vị biên phòng đã thông tin đến người dân về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống đường ống dẫn khí biển đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khí, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ công trình dầu khí, hành lang an toàn đường ống dẫn khí biển; những hành vi bị nghiêm cấm có thể gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động khai thác và vận hành hệ thống dẫn khí.

Người dân, ngư dân xã Phan Rí Cửa tham dự hội nghị

Thông qua các nội dung tuyên truyền, người dân, nhất là ngư dân thường xuyên hoạt động khai thác thủy sản trên biển được hướng dẫn nhận biết khu vực có công trình đường ống dẫn khí, các dấu hiệu cảnh báo và những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Cán bộ tuyên truyền cũng lưu ý ngư dân không neo đậu tàu thuyền, thả lưới, kéo rê ngư cụ, tổ chức các hoạt động khai thác hoặc thực hiện hành vi có nguy cơ tác động, xâm phạm đến đường ống dẫn khí và các công trình dầu khí trên biển.

Cán bộ biên phòng phát tờ rơi, cung cấp thông tin về các quy định bảo vệ đường ống dẫn khí biển đến ngư dân

Bên cạnh đó, các đơn vị nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chủ động phát hiện, thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, sự cố hoặc hành vi vi phạm liên quan đến công trình dầu khí. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp quản lý công trình và Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển.

Thông qua hội nghị, ngư dân được nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ các công trình dầu khí, đường ống dẫn khí trên biển

Hội nghị cũng góp phần đưa các quy định pháp luật về bảo vệ công trình dầu khí đến gần hơn với ngư dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển. Qua đó, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, gắn với bảo đảm an toàn các công trình kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.