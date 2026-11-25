Nâng cao ý thức ngư dân bảo vệ đường ống dẫn khí biển
Từ ngày 23 - 25/11, tại phường Phú Thủy, Phước Hội và xã Phan Rí Cửa, các Đồn Biên phòng Thanh Hải, Phước Lộc, Hòa Minh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông bảo đảm an toàn đường ống dẫn khí biển cho Nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ các công trình dầu khí trên biển, giữ gìn an ninh, an toàn khu vực biển.
Tại hội nghị, cán bộ các đơn vị biên phòng đã thông tin đến người dân về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống đường ống dẫn khí biển đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khí, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ công trình dầu khí, hành lang an toàn đường ống dẫn khí biển; những hành vi bị nghiêm cấm có thể gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động khai thác và vận hành hệ thống dẫn khí.
Thông qua các nội dung tuyên truyền, người dân, nhất là ngư dân thường xuyên hoạt động khai thác thủy sản trên biển được hướng dẫn nhận biết khu vực có công trình đường ống dẫn khí, các dấu hiệu cảnh báo và những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Cán bộ tuyên truyền cũng lưu ý ngư dân không neo đậu tàu thuyền, thả lưới, kéo rê ngư cụ, tổ chức các hoạt động khai thác hoặc thực hiện hành vi có nguy cơ tác động, xâm phạm đến đường ống dẫn khí và các công trình dầu khí trên biển.
Bên cạnh đó, các đơn vị nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chủ động phát hiện, thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, sự cố hoặc hành vi vi phạm liên quan đến công trình dầu khí. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp quản lý công trình và Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển.
Hội nghị cũng góp phần đưa các quy định pháp luật về bảo vệ công trình dầu khí đến gần hơn với ngư dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển. Qua đó, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, gắn với bảo đảm an toàn các công trình kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nang-cao-y-thuc-ngu-dan-bao-ve-duong-ong-dan-khi-bien-475719.html