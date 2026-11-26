Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề. (Ảnh: Thành Long)

Trong khuôn khổ chương trình, TS. Trương Quốc Việt, Phó Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính và Quản trị công đã có buổi giảng chuyên đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới”. Nội dung tập trung phân tích những yêu cầu mới đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời làm rõ các quy định về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi công vụ, đặc biệt trong môi trường hoạt động đối ngoại.

Mở đầu buổi giảng, TS. Trương Quốc Việt khái quát một số văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao liên quan đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Trong đó có Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quyết định số 1847/QĐ-TTg về Đề án Văn hóa công vụ và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Một trong những nội dung của buổi giảng là phân biệt bốn nhóm hành vi trong hoạt động công vụ, gồm: “Được làm – Cần/Nên làm – Phải làm – Không được làm”. Theo TS. Trương Quốc Việt, việc phân định rõ các nhóm hành vi giúp cán bộ, công chức nhận diện chính xác quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như giới hạn pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

TS. Trương Quốc Việt, Phó Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính và Quản trị công tại buổi nói chuyện chuyên đề. (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh việc nhận diện hành vi công vụ, buổi giảng tập trung phân tích năm phương diện của kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, gồm: kỷ luật chính trị - tổ chức; kỷ luật pháp lý; kỷ luật thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kỷ luật về đạo đức, ứng xử và phát ngôn; trách nhiệm pháp lý khi vi phạm.

Đối với kỷ luật chính trị - tổ chức, TS. Trương Quốc Việt nhấn mạnh yêu cầu giữ vững bản lĩnh, lập trường chính trị, chấp hành sự phân công, duy trì đoàn kết, thống nhất trong cơ quan và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đặc biệt, trong hoạt động đối ngoại, cán bộ có thể có những ý kiến khác nhau trong quá trình tham mưu, xây dựng phương án, nhưng khi phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Về kỷ luật pháp lý, giảng viên lưu ý quyền lực công phải được thực hiện trên cơ sở pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự và vì lợi ích công. Thông qua tình huống cấp trên yêu cầu thực hiện một công việc mà công chức có căn cứ cho rằng trái pháp luật, các cán bộ được trao đổi về trách nhiệm báo cáo bằng văn bản, trình tự xử lý và trách nhiệm của người ra quyết định cũng như người thi hành.

Đối với kỷ luật thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc đánh giá không chỉ căn cứ vào thời gian làm việc hay mức độ chấp hành nội quy mà phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể. Một công chức cần bảo đảm thực hiện đúng việc, đúng hạn, đúng quy trình, đúng chất lượng; đồng thời chủ động phối hợp, không né tránh, đùn đẩy và có trách nhiệm giải trình về kết quả công việc.

Buổi nói chuyện chuyên đề nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. (Ảnh: Thành Long)

Một nội dung đáng chú ý khác là kỷ luật về đạo đức, ứng xử và phát ngôn. Theo TS. Trương Quốc Việt, mỗi cán bộ, công chức cần giữ gìn sự liêm chính, khách quan, tận tụy trong công việc; giao tiếp lịch sự, tôn trọng và phù hợp với bối cảnh văn hóa.

Thông qua các tình huống thực tiễn, TS. Trương Quốc Việt cũng phân tích những hình thức trách nhiệm có thể phát sinh khi cán bộ, công chức vi phạm, bao gồm kỷ luật Đảng, kỷ luật công vụ, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm vật chất, bồi hoàn và trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ pháp luật. Việc xử lý phải bảo đảm khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự và tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Kết thúc buổi giảng, TS. Trương Quốc Việt nhấn mạnh yêu cầu chuyển biến trong nhận thức về kỷ luật, kỷ cương: từ chấp hành mệnh lệnh đơn thuần sang chấp hành có trách nhiệm; từ chỉ chú trọng không làm sai sang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ; từ tuân thủ nội quy sang đánh giá bằng kết quả công việc; từ kiểm soát bên ngoài sang nâng cao năng lực tự kiểm soát của mỗi cá nhân.

TS. Trương Quốc Việt và các cán bộ Bộ Ngoại giao chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)

Theo TS. Trương Quốc Việt, kỷ luật là nền tảng để phát huy tính chủ động, sáng tạo có trách nhiệm, chứ không phải rào cản đối với đổi mới trong hoạt động công vụ. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngành Ngoại giao, kỷ luật, kỷ cương và tính chuyên nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ, góp phần xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, đạo đức, năng lực và trách nhiệm. Mỗi hành vi của cán bộ ngoại giao không chỉ phản ánh phẩm chất, uy tín cá nhân mà còn có thể tác động đến hình ảnh của cơ quan và quốc gia.

Buổi giảng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong bối cảnh mới.