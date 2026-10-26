Nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Tại xã Ba Bể, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn còn diễn ra.

Theo ông Lâm Văn Thanh, thôn Nà Kiêng, xã Ba Bể, là phụ huynh thường xuyên đưa đón con đến trường ông nhận thấy việc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường trung tâm xã phần lớn người dân đã chấp hành. Chỉ một số ít phụ huynh hoặc học sinh có nhà ở gần trường thì đôi khi chủ quan không đội. Lực lượng Công an xã cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở nên nhiều người cũng đã nâng cao ý thức trong việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

Ở khu vực nông thôn, miền núi, xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ biến của người dân. Tuy nhiên, qua quan sát thực tế tại nhiều địa phương chúng tôi thấy việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chưa phải lúc nào cũng được thực hiện nghiêm túc.

Tại các xã Ba Bể, Cao Minh, Bằng Thành, tình trạng người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm vẫn còn xảy ra trên một số tuyến đường liên thôn, đường phục vụ sản xuất.

Tại xã Cẩm Giàng, người tham gia giao thông trên các tuyến đường thôn vẫn chủ quan không đội mũ bảo hiểm.

Ông Nông Quang Hoài, thôn Nam Hà, xã Cẩm Giàng cho biết: Nguyên nhân chính vẫn là tâm lý chủ quan, khi cho rằng đi gần nhà, đi trên những tuyến đường ở thôn quen thuộc hoặc di chuyển với tốc độ thấp thì không cần đội mũ bảo hiểm. Một số người còn có thói quen chỉ đội mũ khi đi xa hoặc khi di chuyển trên các tuyến đường chính. Chính suy nghĩ này khiến việc đội mũ bảo hiểm chưa trở thành ý thức tự giác thường xuyên khi tham gia giao thông ở cấp thôn.

Trong khi đó, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả trên những quãng đường ngắn. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, khi xảy ra va chạm hoặc ngã xe, vùng đầu là bộ phận dễ bị tổn thương nghiêm trọng.

Mũ bảo hiểm đạt chuẩn, được đội đúng cách có tác dụng bảo vệ đầu, giảm nguy cơ chấn thương nặng. Vì vậy, không đội mũ bảo hiểm không chỉ là hành vi vi phạm quy định mà còn trực tiếp làm tăng nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi cùng.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Ba Bể: Để khắc phục tình trạng trên, công tác tuyên truyền cũng được địa phương triển khai thường xuyên, phù hợp với đặc điểm địa bàn và thói quen sinh hoạt của người dân. Nội dung tuyên truyền có thể được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt của tổ chức đoàn thể, hoạt động tại trường học và các buổi phổ biến pháp luật ở cơ sở.

Thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, nhấn mạnh lợi ích thiết thực của việc đội mũ bảo hiểm và những hậu quả có thể xảy ra khi chủ quan, coi nhẹ quy định. Mặt khác, lực lượng Công an xã cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Cùng với đó, gia đình và cộng đồng cần tiếp tục phát huy vai trò nhắc nhở, xây dựng thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Người lớn phải làm gương cho trẻ em; cha mẹ cần đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón bằng xe mô tô, xe gắn máy. Nhà trường có thể tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp học sinh hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân từ sớm.