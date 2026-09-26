Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải và học sinh

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT, trong đó đặc biệt tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến các xe ô tô kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 162 vụ tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, làm 102 người chết và 89 người bị thương.

Ngoài ra, toàn tỉnh xảy ra 113 vụ tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 53 người chết và 139 người bị thương.

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh thông tin tình hình TT ATGT liên quan đến các xe kinh doanh vận tải.

Qua phân tích, có trên 90% số vụ tai nạn xảy ra là do lái xe, học sinh vi phạm các quy định về tốc độ, chở quá tải trọng, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Để khắc phục những tồn tại trên, tại hội nghị, thông qua việc trình chiếu các hình ảnh, video về những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua, Phòng CSGT đã phân tích nguyên nhân, hậu quả khi xảy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phổ biến quy định cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải, trách nhiệm quản lý lái xe của đơn vị kinh doanh vận tải, quy trình kiểm tra phương tiện trước khi xuất phát; việc lắp đặt camera giám sát hành trình đối với lái xe của các doanh nghiệp... Qua đó, giúp các chủ doanh nghiệp nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe, tổ chức hoạt động vận tải an toàn.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành quy định về trật tự ATGT

Tại hội nghị, Phòng CSGT đã ra mắt mô hình “Thông điệp số - Đường phố an toàn” và triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải ký cam kết tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định Luật Trật tự ATGT của đội ngũ lái xe, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.