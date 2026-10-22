Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm.

Nhiều cách làm thiết thực

Với vai trò là một trong các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, Sở Công Thương đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật với kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hằng năm, Sở Công Thương chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP, tập trung vào các dịp cao điểm như lễ, Tết. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm tra chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

Các đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp trong quá trình kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nội dung tập trung vào các quy định về điều kiện bảo đảm ATTP, nguồn gốc, xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, tự công bố sản phẩm và cách nhận biết thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ sở, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường đã vận động các cơ sở ký 1.700 bản cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và ATTP. Đồng thời, phát hơn 2.600 tờ áp phích tuyên truyền các quy định về hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, Sở Công Thương chú trọng hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng quy định. Thông qua hoạt động thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm, hậu kiểm và kiểm tra chuyên ngành, các cơ sở được hướng dẫn về điều kiện cơ sở vật chất, bảo quản thực phẩm, hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, ghi nhãn hàng hóa và những quy định liên quan.

Ông Đặng Thế Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CamLamOnline (chuyên chế biến sâu các sản phẩm từ xoài) cho biết, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp thường xuyên được cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về ATTP, nguồn gốc, xuất xứ và phòng, chống hàng giả. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Hiện nay, doanh nghiệp yêu cầu nhà cung cấp nguyên liệu, gia vị phải có hóa đơn, chứng từ; kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng và từ chối nhập hàng không rõ nguồn gốc. Đây là những việc cần thiết để bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Ông Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác phòng, chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm vẫn còn nhiều khó khăn. Các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là kinh doanh trên môi trường mạng; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ còn hạn chế về nhận thức pháp luật; việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa gặp khó khăn, trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn mỏng, địa bàn quản lý rộng…

Thực tế kiểm tra cho thấy, vi phạm vẫn xảy ra tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trong 9 tháng năm 2026, Sở Công Thương đã chủ trì 4 cuộc kiểm tra liên ngành tại 44 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện, xử lý 1 vụ buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố, đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm. Riêng lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 126 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện, xử lý 39 trường hợp vi phạm với các hành vi chủ yếu gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng quá hạn sử dụng; vi phạm quy định về niêm yết giá, điều kiện bảo quản, bảo đảm ATTP và một số quy định khác trong hoạt động kinh doanh.

Theo ông Trần Quốc Sanh, công tác phổ biến pháp luật cần tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường trong kiểm tra, giám sát ATTP. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hiểu rõ và thực hiện đúng quy định; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong phát hiện, cung cấp thông tin và tố giác vi phạm.

Luật sư NGUYỄN THỊ NAM GIANG - Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận định: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn hiểu chưa đầy đủ hoặc nhầm lẫn các quy định, dẫn đến vi phạm như cho rằng chỉ cần được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là đã bảo đảm đầy đủ điều kiện; xem việc kiểm thực, lưu mẫu chỉ là thủ tục đối phó; chỉ quan tâm hạn sử dụng mà bỏ qua điều kiện bảo quản, nhãn hàng hóa... Để nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, cần giúp các cơ sở hiểu đúng quy định và biết cách áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn với kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.