Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong vận tải hành khách trên Quốc lộ 4C

Tham dự có đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Xây dựng); Công an các xã, phường dọc tuyến Quốc lộ 4C; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải hành khách.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT và hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại Tọa đàm.

Tại tọa đàm, lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT và hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ phương tiện, người quản lý, điều hành và lái xe trong quá trình hoạt động. Nội dung tập trung vào những hành vi vi phạm phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, thời gian lái xe; không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện; không chở quá số người quy định và bảo đảm các điều kiện an toàn của phương tiện trước khi lưu thông. Các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện, bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 4C.

Các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về TTATGT.

Thông qua tọa đàm góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ phương tiện và lái xe trong chấp hành quy định pháp luật, chủ động phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4C, nhất là trong thời điểm hoạt động du lịch trên Cao nguyên đá Đồng Văn bước vào mùa cao điểm, lượng phương tiện và du khách gia tăng.

Dịp này, các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về TTATGT; không chở quá số người, quá tải, quá khổ; không chạy quá tốc độ và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình lưu thông.