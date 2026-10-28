Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân vùng biên giới

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Sự phát triển của các công trình, dự án dầu khí trên biển đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền để ngư dân nắm rõ các quy định liên quan, nhận biết khu vực có công trình dầu khí, tuân thủ các quy tắc an toàn và chủ động phòng ngừa những tình huống có thể gây nguy hiểm cho người, phương tiện và tài sản.

Xuất phát từ thực tế đó, BĐBP tỉnh Cà Mau phối hợp với PVEP triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động trên biển. Nội dung tập trung vào Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; Luật Thuỷ sản năm 2017; Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngăn chặn các hình thức khai thác nguồn lợi thuỷ sản mang tính huỷ diệt.

Các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân tại khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, các đơn vị phổ biến những quy định liên quan đến hoạt động dầu khí, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí và các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn đối với công trình dầu khí trên biển. Qua đó, giúp ngư dân nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an toàn trong mỗi chuyến biển.

Thượng tá Võ Minh Đương, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cà Mau, cho biết: “Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm giúp bà con nâng cao hiểu biết pháp luật, trang bị những kiến thức cần thiết khi hoạt động trên biển, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ biên giới với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí”.

Thượng tá Võ Minh Đương, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cà Mau, tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân xã Sông Đốc.

Theo Thượng tá Võ Minh Đương, nội dung tuyên truyền được truyền đạt theo hướng gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tiễn lao động sản xuất. Cán bộ biên phòng chú trọng giải thích những quy định ngư dân cần biết, đồng thời vận động bà con nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng tránh rủi ro, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong mỗi chuyến biển.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn trên biển

Một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động phối hợp là nâng cao nhận thức của ngư dân về việc tuân thủ pháp luật khi hoạt động trên vùng biển Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Linh, chủ tàu cá CM 92347 TS, ngụ Ấp 9, xã Sông Đốc, cho biết: “Qua dự các buổi tuyên truyền của BĐBP và PVEP, tôi được tìm hiểu, nhận biết các thông tin cảnh báo và khu vực có yêu cầu bảo đảm an toàn đối với công trình dầu khí ngoài khơi; không tự ý tiếp cận, neo đậu, đánh bắt hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn tại những khu vực bị hạn chế theo quy định và kịp thời báo cáo cho ngành chức năng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Đốc trực tiếp đến các tàu cá tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, các đơn vị còn chú trọng nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn, sự cố trong quá trình khai thác thuỷ sản. Ngư dân được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu cá, trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh và thiết bị thông tin liên lạc, theo dõi dự báo thời tiết, chủ động xây dựng phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Đặc biệt, mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý thuyền viên, tổ chức hoạt động khai thác đúng quy định và bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi xuất bến.

Các đơn vị khen thưởng, động viên những ngư dân tiêu biểu trong công tác bảo vệ các công trình dầu khí trên biển.

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, BĐBP tỉnh Cà Mau luôn chú trọng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên khu vực biên giới biển.

Thượng tá Võ Minh Đương, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian tới, các đơn vị chú trọng kết hợp tuyên truyền trực tiếp với phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, cung cấp thông tin cảnh báo an toàn và tăng cường trao đổi với chủ tàu, thuyền trưởng trước mỗi chuyến biển. Đồng thời, lực lượng biên phòng tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc của ngư dân, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về an toàn và bảo vệ công trình dầu khí trên biển.

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới biển, góp phần tiếp sức các em đến trường.

Với sự phối hợp của lực lượng BĐBP, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần chấp hành pháp luật của ngư dân, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường hoạt động trên biển an toàn, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc./.