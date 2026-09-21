Nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông trong học sinh
Đối với học sinh THCS, nhiều em được cha mẹ mua cho xe đạp để tự đến trường. Ở lứa tuổi này, với bản tính hiếu động, tinh nghịch của lứa tuổi học trò thì việc tuyên truyền để các em chấp hành nghiêm quy định giao thông, không đi ngổ ngáo, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ được nhà trường rất quan tâm và coi đó là tiêu chí đánh giá hạnh kiểm của học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-y-thuc-chap-hanh-luat-giao-thong-trong-hoc-sinh-418679.htm