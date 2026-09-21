Nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông trong học sinh

Một trường THPT trọng điểm ở Thâm Quyến dự kiến tuyển 21 giáo viên, trong đó có 5 tiến sĩ và 16 thạc sĩ. Nhiều ứng viên tốt nghiệp các trường như: ĐH Thanh Hoa, ĐH Phục Đán, ĐH Chiết Giang, ĐH Cambridge và ĐHQG Singapore, trong bối cảnh số người có bằng tiến sĩ tại Trung Quốc tăng nhanh và thị trường việc làm dành cho nhân lực trình độ cao đang thay đổi.