Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp hoạt động bưu chính

Cùng dự có các đồng chí Lê Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và công nghệ, Nguyễn Tố Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội và đại diện 350 doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, hoạt động bưu chính có tốc độ tăng trưởng cao; nhiều loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh được mở rộng, nhiều dịch vụ mới, áp dụng công nghệ trong hoạt động bưu chính được phát triển đã giúp thị trường sôi động, đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch, các loại tội phạm triệt để lợi dụng các tiện ích của bưu chính để tiến hành các hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH (điển hình như gửi, phát tán tài liệu xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước; mua bán, vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, giấy tờ giả; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...).

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong bối cảnh đó, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp triển khai đồng bộ các mặt công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực bưu chính, qua đó phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng bưu chính để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong CATP đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua đường bưu chính. Đặc biệt, đã phát hiện nhiều tài liệu, bưu gửi chứa văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe giả.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội truyền đạt chuyên đề

Từ tình hình trên, nhằm trang bị, cập nhật nhận thức mới cho cán bộ, chiến sỹ CATP và tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bưu chính trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội tổ chức "Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về hoạt động bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai một số nội dung trọng tâm. Trong đó, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Bưu chính - Bộ khoa học và công nghệ và CATP tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật trên lĩnh vực bưu chính, đặc biệt là các chế tài xử phạt đối với những hành vi liên quan vận chuyển hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ, chất ma túy…để các doanh nghiệp bưu chính kịp thời quán triệt tới cho cán bộ, nhân viên nắm và thực hiện đúng quy định, tránh để các đổi tượng lợi dụng. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định, cấp giấy phép bưu chính, có biện pháp hậu kiểm đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động không đúng giấy phép.

Đồng chí Lê Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và công nghệ truyền đạt một số nội dung

Cùng với đó, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bưu chính phải nâng cao trách nhiệm, đồng hành trong công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực bưu chính; Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong tiếp nhận, kiểm soát bưu gửi, phát hiện và kịp thời báo cáo cơ quan Công an các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các đơn vị trong CATP, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp tổ chức công tác nắm tình hình, trinh sát, phát hiện sớm các dấu hiệu lợi dụng dịch vụ bưu chính vận chuyển tài liệu có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, ma túy, hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, lừa đào chiếm đoạt tài sản, vũ khí, vật liệu nổ…Thường xuyên cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bưu chính, chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan, nhất là CATP để phục vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm nếu có.

“Thời gian tới, tình hình an ninh trật tự lĩnh vực bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử, kinh tế so với nhu cầu vận chuyển, chuyển phát hàng hoá ngày càng gia tăng, các đối tượng sẽ tăng cường lợi dụng hệ thống bưu chính để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, các đồng chí cần tiếp tục quán triệt, bám sát chỉ đạo, định hướng của CATP, Sở Khoa học và công nghệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng hiệu quả các kiến thức, nội dung được tập huấn để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt quán triệt.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt một số chuyên đề như tình hình chung lĩnh vực bưu chính liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự ở Thủ đô; Công tác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp; âm mưu phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính; Trao đổi các phương thức thủ đoạn của tội phạm; Trao đổi, giải đáp các vấn đề do các doanh nghiệp bưu chính đề xuất, kiến nghị.