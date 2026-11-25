Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ các công trình dầu khí, giữ gìn an ninh, an toàn khu vực biển.

Tại hội nghị, đại diện các đồn Biên phòng và đơn vị vận hành công trình dầu khí đã thông tin đến người dân về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống đường ống dẫn khí biển đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khí, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ công trình dầu khí, hành lang an toàn đường ống dẫn khí biển...

Cán bộ Biên phòng phát tờ rơi, cung cấp thông tin quy định về bảo vệ công trình dầu khí đến ngư dân.

Thông qua các nội dung tuyên truyền, người dân, nhất là ngư dân thường xuyên hoạt động khai thác hải sản được hướng dẫn nhận biết khu vực có công trình đường ống dẫn khí, các dấu hiệu cảnh báo và những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Cán bộ tuyên truyền cũng lưu ý ngư dân không neo đậu tàu thuyền, thả lưới, kéo rê ngư cụ, tổ chức các hoạt động khai thác hoặc thực hiện hành vi có nguy cơ tác động, xâm phạm đến đường ống dẫn khí và các công trình dầu khí trên biển.

Thông qua hội nghị, ngư dân được nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ các công trình dầu khí, đường ống dẫn khí trên biển.

Bên cạnh đó, các đơn vị nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chủ động phát hiện, thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, sự cố hoặc hành vi vi phạm liên quan đến công trình dầu khí. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý công trình và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển.