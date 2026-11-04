Nâng cao ý thức an toàn giao thông, phòng cháy tại các cơ sở tôn giáo

Vừa qua (13/10/2026), tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho các chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời trang bị những kỹ năng thiết yếu để mỗi người có thể chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống mất an toàn trong đời sống và sinh hoạt cộng đồng.

Đưa kiến thức an toàn giao thông đến gần hơn với cộng đồng Phật giáo

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về TTATGT, tập trung vào trách nhiệm của người tham gia giao thông và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức pháp luật, lực lượng chức năng còn hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, cách nhận biết và xử lý một số tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường.

Điểm đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở hình thức truyền đạt một chiều. Thông qua sự phối hợp với Honda HEAD Trương Hòa Lợi, người tham dự được tiếp cận thêm các kiến thức thực tế về kỹ năng lái xe an toàn, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Đặc biệt, các chức sắc, chức việc, tăng ni và phật tử còn được hướng dẫn quét mã QR để tìm hiểu, kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động tuyên truyền giúp nội dung pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, khuyến khích người tham dự chủ động tìm hiểu và ghi nhớ những quy định cần thiết.

Thông qua hình thức này, mỗi người không chỉ được trang bị kiến thức để tự giác chấp hành pháp luật mà còn có thêm cơ sở để tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình và cộng đồng cùng thực hiện văn hóa giao thông an toàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho tăng ni, phật tử.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ những kỹ năng thiết thực

Song song với nội dung về TTATGT, chương trình còn tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH – vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở thờ tự, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và tập trung đông người.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã hướng dẫn người tham dự nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; phổ biến biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn và cách xử lý khi xảy ra sự cố. Những kiến thức này giúp tăng ni, phật tử hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chủ động kiểm tra, sử dụng an toàn các thiết bị điện, nguồn nhiệt và những vật dụng có nguy cơ gây cháy trong khuôn viên cơ sở thờ tự.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức qua tuyên truyền, người tham dự còn được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy và tham gia xử lý tình huống cháy giả định tại khuôn viên chùa. Việc được hướng dẫn thao tác thực tế giúp mỗi người hình dung rõ hơn các bước cần thực hiện khi phát hiện đám cháy, từ việc giữ bình tĩnh, lựa chọn phương tiện chữa cháy phù hợp đến phối hợp xử lý và bảo đảm an toàn cho người xung quanh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành sử dụng bình chữa cháy tại khuôn viên chùa.

Đối với các cơ sở tôn giáo, việc chủ động phòng ngừa cháy, nổ càng cần được chú trọng bởi đây là những không gian có hoạt động thắp hương, đốt nến, sử dụng thiết bị điện và thường xuyên tổ chức các nghi lễ tập trung đông người. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc thiết bị điện cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Do đó, việc trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho tăng ni, phật tử và người dân đến sinh hoạt tại các cơ sở thờ tự.

Phát huy vai trò của tăng ni, phật tử trong tuyên truyền pháp luật

Dịp này, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng mũ bảo hiểm và nhiều phần quà thiết thực cho người tham dự. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn góp phần khuyến khích người dân quan tâm hơn đến việc sử dụng phương tiện bảo hộ khi tham gia giao thông.

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật về giao thông với hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho thấy cách tiếp cận thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Thay vì chỉ cung cấp những quy định mang tính lý thuyết, chương trình chú trọng gắn kiến thức với tình huống thực tế, giúp người tham dự có thể vận dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Đáng chú ý, chức sắc, chức việc, tăng ni và phật tử là những thành viên có sự gắn kết với cộng đồng thông qua các hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, mỗi người có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp chấp hành pháp luật đến gia đình và xã hội.

Từ những hoạt động cụ thể tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được mở rộng theo hướng gần dân, sát thực tiễn, phát huy vai trò phối hợp giữa lực lượng Công an và các tổ chức tôn giáo. Qua đó, góp phần hình thành ý thức tự giác tham gia giao thông an toàn, nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy, nổ, hướng đến xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và bình yên.