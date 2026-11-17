Công trình trang trí mang chủ đề APEC tại một công viên ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị nhận bàn giao vai trò chủ nhà APEC năm 2027, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần khẳng định vị thế, tiềm lực và uy tín đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam, cùng sự đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong APEC. Hình ảnh một Việt Nam năng động, tích cực hội nhập sâu rộng, nỗ lực thúc đẩy liên kết kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quyết tâm cùng APEC viết tiếp những câu chuyện thành công về hợp tác cùng phát triển được lan tỏa mạnh mẽ. Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ổn định, tích cực, toàn diện theo định hướng “6 hơn”.

Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ổn định, tích cực, toàn diện theo định hướng “6 hơn”.

Kể từ khi thành lập vào năm 1989, trải qua gần 40 năm phát triển, APEC đã khẳng định mạnh mẽ vị thế là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có sự tham gia của những nền kinh tế lớn; diễn đàn đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu. Hợp tác APEC tập trung vào ba trụ cột chính, gồm tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh; hợp tác kinh tế-kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.

Sau gần 30 năm đồng hành cùng APEC kể từ khi chính thức tham gia APEC vào năm 1998, Việt Nam khẳng định uy tín và vị thế là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam ghi nhận những thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn. Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại APEC, với hai lần đăng cai APEC vào các năm 2006, 2017 và sắp tới là lần thứ ba vào năm 2027, cũng như đóng góp những sáng kiến, điều hành hợp tác và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.

Tham gia APEC cũng mang đến những lợi ích thiết thực cho Việt Nam trên hành trình phát triển và hội nhập quốc tế. Trở thành thành viên Diễn đàn là bước đi quan trọng giúp Việt Nam củng cố môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế quốc tế; mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với các đối tác chủ chốt; tạo thuận lợi cho cải cách trong nước và phát triển kinh tế; nâng cao năng lực hội nhập của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” với ba ưu tiên gồm mở cửa, đổi mới và hợp tác. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của Diễn đàn, phối hợp chặt chẽ các thành viên APEC nhằm cụ thể hóa những định hướng và ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các Ủy ban... Đây là những minh chứng sống động cho sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò chủ nhà APEC 2026 của Trung Quốc. Những nỗ lực này là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC 2027.

Là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Lịch sử quan hệ hai nước đã ghi dấu sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ nhau của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. 76 năm đã trôi qua kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ song phương. Cả hai nước đều quyết tâm tiếp tục đồng hành trên con đường phía trước, đưa mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, tương đối toàn diện theo định hướng “6 hơn”. Tin cậy chính trị được củng cố; trao đổi chiến lược và giao lưu, tiếp xúc cấp cao mật thiết chưa từng có; các cơ chế trao đổi, hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện sự tin cậy cao. Trung Quốc thể hiện rõ sự coi trọng quan hệ với Việt Nam ở cấp cao nhất, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Hợp tác quốc phòng-an ninh chuyển dịch theo hướng thực chất hơn. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng nhanh. Kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, nhất là đường sắt, đạt tiến triển đột phá. Hợp tác khoa học-công nghệ, tài chính-tiền tệ được thúc đẩy, đạt tiến triển mới; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa diễn ra sôi nổi; phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Không chỉ khẳng định tinh thần sẵn sàng đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, cũng như quyết tâm thắt chặt quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn góp phần truyền tải thông điệp về tiềm năng của nền kinh tế, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Các hoạt động của Đoàn Việt Nam tại Trung Quốc cho thấy, Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất quán thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các nguồn lực ở trong và ngoài nước phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên cả phương diện đa phương và song phương, chuyến công tác phát đi thông điệp nhất quán và tích cực của Việt Nam về nỗ lực cùng các nền kinh tế thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và tạo động lực mới cho tăng trưởng, liên kết kinh tế khu vực.