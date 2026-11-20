Cô, trò Trường Tiểu học Ba Đình (phường Bỉm Sơn) trong Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Người xưa thường nói: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, dù chỉ học một chữ hay nửa chữ cũng mang ơn người dạy. Mang ơn thầy là bổn phận của người học, bởi “không thầy đố mày làm nên”. Thế nên, nghề dạy học được coi là nghề cao quý nhất vì sản phẩm đào tạo ra chính là con người. Nhân dân ta trọng đạo chính là trọng cái nghề “trồng người” cao quý ấy, cũng như họ đã tôn vinh người thầy là những “kỹ sư tâm hồn” và như “cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu, thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”. Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trọng và đề cao vai trò của giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), xác định là “quốc sách hàng đầu”. Quan điểm này đã được cụ thể hóa bằng những quyết sách quan trọng trong các nghị quyết qua những kỳ đại hội đảng gần đây. Tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT - đây là kim chỉ nam chuyển nền giáo dục sang tiếp cận năng lực người học, nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT tiếp tục khẳng định GD&ĐT là “quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc”. Một trong những nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đó là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong thực hiện các chiến lược và mục tiêu của GD&ĐT.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hết sức sâu rộng như hiện nay, việc tiếp cận tri thức, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho đất nước đã, đang tiếp tục đặt ra cho ngành GD&ĐT nói chung, mỗi thầy, cô giáo nói riêng những nhiệm vụ nặng nề hơn, nhưng cũng cao quý hơn. Dù lớp học chuyển sang không gian số, dù tri thức nằm gọn trong những thuật toán hay kho dữ liệu vô tận, thì “ngọn lửa” của nghề giáo vẫn khởi nguồn từ con người - từ trái tim, tâm hồn, tri thức và lòng tận tụy của người thầy. Cô giáo Lê Thị Hương, giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình (phường Bỉm Sơn), chia sẻ: “Công nghệ có hiện đại đến đâu, trí tuệ nhân tạo có thông minh thế nào, thì máy móc vẫn chỉ truyền tải thông tin chứ không thể trao truyền cảm xúc. Một ánh mắt khích lệ, một lời động viên đúng lúc, sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của thầy cô chính là “liều vaccine” tinh thần giúp học sinh vượt qua mọi khó khăn để tìm thấy niềm vui, động lực trong học tập. Trong kỷ nguyên số, vị thế của người thầy không đến từ việc nắm giữ và trao truyền nguồn tri thức mà đến từ khả năng thấu cảm và bồi đắp nhân cách”.

Cùng chung quan điểm, cô giáo Trần Thị Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Hóa (xã Thiệu Hóa) cho hay: “Trước đây, thầy cô là nguồn cung cấp tri thức chính yếu của học sinh. Ngày nay, học sinh có thể tìm thấy mọi thứ trên internet chỉ với vài giây. Vì vậy, giáo viên không thể chỉ đứng trên bục giảng để đọc - chép hay truyền thụ kiến thức một chiều. Vị thế của người thầy chỉ được giữ vững và nâng cao khi mỗi giáo viên phải chuyển mình thành người hướng dẫn, người truyền cảm hứng, giúp các em biết cách chắt lọc thông tin, tư duy phản biện và làm chủ công nghệ”.

Công nghệ có thể số hóa lớp học, nhưng không thể thay thế trái tim người thầy. Nâng cao vị thế nhà giáo trong kỷ nguyên số không nằm ở việc chúng ta dùng bao nhiêu phần mềm thông minh, mà nằm ở việc chúng ta giữ lại được bao nhiêu tâm huyết, sự tận tụy và ngọn lửa đam mê để đánh thức tiềm năng trong mỗi học sinh. Sứ mệnh của người thầy cũng vì thế mang một tầm cao mới. Đó là sứ mệnh của người kiến tạo - người khơi mở và bồi đắp năng lực toàn diện của con người Việt Nam trong thời đại số.

Từ ý nghĩa đó, đội ngũ nhà giáo xứ Thanh cần xác định sứ mệnh và trách nhiệm của mình trước xã hội như lời Bác Hồ - người thầy vĩ đại của dân tộc đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Mỗi cán bộ, giáo viên hôm nay phải bước ra khỏi giới hạn của bục giảng truyền thống, để trở thành người dẫn đường trong hành trình tri thức mở rộng vô tận của giáo dục số. Mỗi nhà trường hãy làm cho không khí “thân thiện” bao trùm tất cả các mối quan hệ; thấm sâu, bám chắc vào đời sống giáo dục. Mỗi học sinh phải luôn thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy, cô giáo, cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Cùng với đó là sự chung tay của toàn xã hội trong giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Làm được như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, trên hành trình hướng tới một nền giáo dục thông minh và sáng tạo, người thầy vẫn mãi là điểm tựa, là “ngọn hải đăng” chiếu sáng tri thức và đạo đức, tiếp tục kiến tạo nên những giá trị bền vững cho sự nghiệp “trồng người” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.