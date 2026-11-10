Nâng cao vị thế doanh nghiệp nữ trong kỷ nguyên số

Nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng yêu cầu thị trường

Ngày 10/11, Diễn đàn Nữ lãnh đạo doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 với chủ đề “Kết nối thị trường - Liên kết chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên số” được tổ chức, thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội, hội nữ doanh nhân, chuyên gia, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Sự kiện thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa nhà cung ứng, tiếp cận nguồn tài chính và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Diễn đàn do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ Châu Á tại Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Sự kiện tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa nhà cung ứng, tiếp cận nguồn tài chính, ứng dụng công nghệ số và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp. Đặc biệt, những yêu cầu về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thông tin và quản trị dữ liệu được đặt ra khi doanh nghiệp tham gia thị trường và chuỗi cung ứng.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI đánh giá: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế có nhiều tiềm năng, giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu và phát triển du lịch của cả nước. Những thành tựu phát triển của vùng có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, các nữ doanh nhân đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, phát triển sản phẩm mang giá trị bản địa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh doanh có trách nhiệm. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng những thay đổi nhanh chóng của thị trường đang đặt ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Những hạn chế về nguồn lực, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường có thể ảnh hưởng đến cơ hội tham gia các chuỗi cung ứng. Trong khi đó, yêu cầu từ nhà mua hàng ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thị trường và chuỗi cung ứng biến động nhanh chóng dưới tác động của chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững, doanh nghiệp không thể phát triển đơn lẻ mà cần chủ động nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và xây dựng những quan hệ hợp tác thực chất”.

Đề cập định hướng chính sách, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo những định hướng quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Để tận dụng cơ hội, cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực chuyển đổi số, tiếp cận các nguồn lực, mở rộng mạng lưới đối tác và tham gia chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác.

Các đại biểu tham gia sự kiện.

Kết nối thực chất để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng

Từ góc độ tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam cho rằng, khi thị trường và chuỗi cung ứng ngày càng số hóa, công nghệ là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển thành công.

“Khi thị trường và chuỗi cung ứng ngày càng số hóa, doanh nghiệp do nữ làm chủ cần nhiều hơn công nghệ để thành công. Họ cần được tiếp cận với tri thức, nguồn tài chính, mạng lưới kinh doanh và những dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy”, bà Erin Steinhauer chia sẻ.

Theo đại diện Quỹ Châu Á, một hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ, toàn diện sẽ giúp nữ doanh nhân nắm bắt cơ hội mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Diễn đàn, với mục tiêu thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với các nhà mua hàng, doanh nghiệp đầu chuỗi, tổ chức tài chính và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ.

Tại phiên thảo luận “Từ kết nối đến hợp tác - Cơ hội và sáng kiến liên kết chuỗi cung ứng”, đại diện các tổ chức xúc tiến, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức tài chính đã trao đổi về yêu cầu mới từ nhà mua hàng, khả năng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ và các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động thảo luận, không gian “Kết nối kinh doanh và đổi mới sáng tạo của nữ doanh nhân Đồng bằng sông Cửu Long” tạo điều kiện để doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, giới thiệu dịch vụ và trao đổi nhu cầu hợp tác. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, tìm hiểu nhu cầu thị trường, giới thiệu năng lực cung ứng và tìm kiếm khả năng hợp tác với các đơn vị trong chuỗi giá trị.

Đánh giá về kết quả Diễn đàn, bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam nhận định: “Trong bối cảnh thị trường và chuỗi cung ứng đang thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp cần đồng thời nâng cao nội lực, tăng cường liên kết, chủ động chuyển đổi số và tuân thủ chuẩn mực kinh doanh an toàn. Đây là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững”.

Về phía VCCI, ông Hoàng Quang Phòng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, đối tác, các tổ chức hỗ trợ và thị trường. Thông qua Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Chi nhánh VCCI tại Đồng bằng sông Cửu Long, VCCI sẽ thúc đẩy các chương trình đào tạo chuyên sâu, chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng, kết nối thị trường quốc tế và tài chính xanh.

Năm 2027, tỉnh An Giang sẽ tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đây là cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời tăng cường giao thương, hợp tác quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.