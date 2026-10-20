Nâng cao vai trò nữ làm chủ doanh nghiệp, nhất là trong tạo tác động xã hội

Phụ nữ Việt Nam gìn giữ truyền thống, giữ vững hiện tại và xây dựng tương lai. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Họ không chỉ điều hành doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn mà còn góp phần thay đổi cách thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, họ giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người lao động và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững khi lựa chọn hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tạo tác động xã hội.

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2026, phóng viên Báo Nhân Dân đã gặp gỡ và trò chuyện với 3 người phụ nữ, đại diện điển hình cho hoạt động doanh nghiệp tạo tác động xã hội, cùng lắng nghe những chia sẻ và tâm sự của họ về vai trò, vị trí của phụ nữ hiện đại nói chung và nữ doanh nhân nói riêng.

Ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam sẵn sàng, mạnh dạn khởi nghiệp, nhất là trong kinh doanh tạo tác động xã hội

Nối tiếp những câu chuyện thật, người thật với tinh thần và ý chí vươn lên của các nữ doanh nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà (Hà Nội) đã kể lại nhiều câu chuyện về các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, doanh nghiệp trách nhiệm xã hội.

Hiện là tư vấn đầu tư tác động Rabo Foundation (Quỹ đầu tư tác động của Ngân hàng Rabobank Hà Lan tại Việt Nam), người gắn bó nhiều với hành trình khởi nghiệp và phát triển của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở nước ta hiện nay, bà Thu Hà cho biết, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong những lĩnh vực khác nhau từ kiểm toán đến tư vấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nông nghiệp và đến làm cầu nối để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay từ các quỹ đầu tư tác động của quốc tế, bà có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều nữ doanh nhân.

Được mệnh danh là “người đỡ đầu mát tay” cho các doanh nghiệp tác động xã hội, nhất là các doanh nghiệp do nữ làm chủ (trong đó có Gạo Ông Thọ, Hanhsilk-Lụa đũi Nam Cao), bà Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra cái nhìn khách quan về cộng đồng nữ doanh nhân Việt thời đại mới, nhất là các nữ doanh nhân tác động xã hội ở nước ta hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

“Cá nhân tôi thấy phụ nữ Việt Nam đang ngày càng mạnh dạn dấn thân vào kinh doanh, sẵn sàng khởi nghiệp với những mô hình kinh doanh nhỏ bé, chịu khó học hỏi và ứng dụng nhanh chóng các kiến thức mới vào doanh nghiệp, hộ kinh doanh của mình”, bà Thu Hà nhận định.

Theo bà Thu Hà, càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ, có nhiều nữ giữ vai trò lãnh đạo, quản lý cấp cao, chị em đã thể hiện được khả năng lãnh đạo vô cùng xuất sắc, kết hợp được sự mềm dẻo linh hoạt với kỹ năng nắm bắt thay đổi nhạy bén. Các chị em không chỉ làm tốt việc dẫn dắt doanh nghiệp của mình mà còn đang đóng góp rất nhiều cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Thực tế hiện nay cũng cho thấy, tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động chiếm một tỷ lệ rất cao.

Gửi lời chúc tới chị em phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn cho các nữ doanh nhân luôn giữ được ngọn lửa đam mê và trái tim ấm áp để dẫn dắt doanh nghiệp của mình vượt qua các thử thách, luôn tiến lên phía trước và bứt phá thành công.

Hành trình làm kinh tế của chị em phụ nữ cũng giống như hành trình gieo hạt gạo

​Bà Dương Thanh Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần Gạo Ông Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa mới đây đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh là doanh nghiệp do nữ làm chủ phát triển bền vững tiêu biểu 2026, như một sự công nhận cho các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, quy định của Nhà nước, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Với định hướng cung ứng gạo đặc sản Việt Nam, canh tác an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và giá trị cốt lõi là cung ứng gạo trực tiếp từ vùng nguyên liệu, bảo đảm chất lượng và lợi ích cho nông dân, Gạo Ông Thọ hiện là một trong những thương hiệu gạo đặc sản Việt Nam được đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định và nguồn gốc rõ ràng.

Gian hàng của Gạo Ông Thọ tại Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 (Viet Nam Sourcing Expo 2026) diễn ra từ 3-5/9/2026.

Thấu hiểu về nỗi nhọc nhằn của nông dân từ vùng biển mặn đến vùng đồi núi; đam mê khám phá những giống lúa bản địa, giống lúa đặc sản luôn thôi thúc Gạo Ông Thọ trong suốt hành trình làm thương hiệu. Và khát vọng tìm kiếm con đường làm gia tăng giá trị hạt gạo do nông dân Việt Nam làm ra, đồng thời chuyển đến khách hàng một cách nguyên vẹn nhất giá trị từ sức lao động và tấm lòng lương thiện của người nông dân cùng với sự dày công nghiên cứu của những nhà khoa học là động lực cho tập thể lãnh đạo, người lao động Gạo Ông Thọ không ngừng gắn bó và vươn lên.

Bà Dương Thanh Thảo.

Đây cũng được xem như là một sứ mệnh của đội ngũ Gạo Ông Thọ trong hành trình làm thương hiệu, trong đó, chia sẻ lợi ích công bằng hơn cho người nông dân, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của nhà khoa học cũng chính là trách nhiệm mà mỗi nhân viên Gạo Ông Thọ luôn thấm nhuần. “Chúng tôi luôn tự hào vì được đồng hành cùng nông dân quyết tâm xây dựng thương hiệu gạo Việt. Và dù ở bất cứ giai đoạn nào thì Gạo Ông Thọ luôn kiên định theo đuổi cải tiến chất lượng, nâng tầm giá trị hạt gạo và sẻ chia cùng nông dân”, bà Thanh Thảo nhấn mạnh.

Đáng chú ý, từ năm 2016, Gạo Ông Thọ đã lập ra cộng đồng “Diễn đàn lúa gạo Việt Nam” và duy trì cho đến nay, qua đó, hỗ trợ những người ngành gạo, những người yếu thế không có đủ chi phí tiếp cận thông tin chuyên nghiệp có cơ hội được tiếp cận thông tin và kiến thức về ngành nhanh và chính xác cũng như góp phần giảm thiểu sự thao túng thông tin, thao túng thị trường và giúp sự cạnh tranh trong ngành công bằng hơn. Diễn đàn lúa gạo Việt Nam là một kênh thông tin để người nông dân, doanh nghiệp, người làm ngành gạo cất lên tiếng nói của mình nhanh chóng được tiếp cận với giới truyền thông và giới lãnh đạo để kịp thời xử lý những tình huống cấp bách.

Với phương châm hoạt động “Lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhưng không là mục tiêu duy nhất Gạo Ông Thọ theo đuổi. Đồng hành giải quyết vấn đề xã hội và cùng góp sức xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn mới là sứ mệnh đáng để đội ngũ nhân sự và ban lãnh đạo Gạo Ông Thọ hướng tới”, sản phẩm của thương hiệu đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm và chất lượng của nhiều thị trường, có mặt tại một số thị trường quốc tế như Philippines, thậm chí ở một số khó tính như Mỹ, Australia, Nhật Bản.

Trong bối cảnh Việt Nam nằm trong Top những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, việc Gạo Ông Thọ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ tạo thương hiệu cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt. Hơn nữa, là một trong số các doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động tích cực đến cộng đồng người yếu thế, Gạo Ông Thọ đã được các tổ chức quốc tế như: Oxfam, UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) cấp chứng nhận.

Tâm sự cùng chúng tôi, bà Dương Thanh Thảo chia sẻ, gắn bó với con đường kinh doanh gạo hơn 15 năm nay, bà Thảo nhận thấy chặng đường làm kinh tế của chị em phụ nữ cũng giống như hành trình gieo hạt, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực và nhạy bén.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thông điệp lớn nhất bà Thảo muốn gửi đến các nữ đồng nghiệp trong ngành kinh doanh gạo là “Hãy lấy chính trực làm nền tảng, bản lĩnh làm áo giáp, không ngừng trau dồi tri thức để vươn xa và lấy sự quyết tâm làm động lực. Chỉ cần có được đủ 4 yếu tố này, chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả tự hào cho chính cuộc đời mình”, bà Dương Thanh Thảo nhắn nhủ.

Phụ nữ vừa giữ gìn truyền thống vừa kiến tạo giá trị mới

Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ nhanh với Lương Thanh Hạnh, “cô gái lụa”, sáng lập điều hành Hanhsilk, Chủ nhiệm Hợp tác xã Lụa Đũi Nam Cao (tỉnh Hưng Yên, khi cô gái ấy vừa được FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc) vinh danh là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu trong hệ thống nông nghiệp-thực phẩm và phát triển nông thôn 2026.

Đây là hoạt động điểm nhấn của FAO Việt Nam nhân Ngày Lương thực thế giới năm 2026 khẳng định vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo, phát triển sinh kế và xây dựng chuỗi giá trị bền vững, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận tri thức, công nghệ, nguồn vốn và thị trường, tham gia vào quá trình ra quyết định và đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Được biết đến là người đã khôi phục chuỗi giá trị tơ lụa của làng dệt Nam Cao, góp phần đưa nghề dệt đũi Nam Cao được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023, sáng lập viên Lương Thanh Hạnh còn duy trì hoạt động của một mô hình hợp tác xã kiểu mới, hỗ trợ hơn 250 hộ thành viên, tạo thu nhập cho gần 1.000 hộ dân và duy trì 700 ha trồng dâu.

Đồng thời, Lương Thanh Hạnh cũng đã nhân rộng thành công mô hình sang các làng nghề khác tại Bảo Lộc và Đồng bằng sông Cửu Long cũng như đón hơn 10.000 lượt khách quốc tế đến từ trên 50 quốc gia tới tham quan và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Những nữ nghệ nhân cao tuổi của làng nghề Lụa Đũi Nam Cao, Hưng Yên.

Hơn 12 năm qua, Lương Thanh Hạnh đã lựa chọn đồng hành cùng các nghệ nhân để gìn giữ và phát triển nghề dệt lụa đũi truyền thống có lịch sử hơn 400 năm. Công việc của cô gái ấy không chỉ là làm ra những sản phẩm lụa, mà còn kết nối nông nghiệp, làng nghề, thời trang và văn hóa; đưa sản phẩm thủ công Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn.

Chia sẻ với chúng tôi, Lương Thanh Hạnh cho rằng, phụ nữ ngày nay không chỉ là người gìn giữ những giá trị truyền thống, mà còn có thể là người kiến tạo những giá trị mới. “Trong lĩnh vực làng nghề mà tôi đang theo đuổi, phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Họ là những người mẹ, người bà, những nghệ nhân âm thầm gìn giữ kỹ thuật kéo tơ, dệt lụa qua nhiều thế hệ”, Hạnh tâm sự.

“Cô gái lụa” cũng mong muốn phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc giữ nghề. Họ cần có cơ hội học hỏi, sáng tạo, làm chủ kinh tế và được ghi nhận xứng đáng với những đóng góp của mình.

“Qua hành trình làm việc cùng các cộng đồng phụ nữ ở nhiều địa phương, tôi nhận ra rằng phụ nữ nông thôn có rất nhiều khả năng và tri thức quý giá. Điều họ cần đôi khi chỉ là cơ hội, sự kết nối và niềm tin để phát huy những giá trị ấy”, Hạnh chia sẻ.

Với Hạnh, phát triển kinh tế không nhất thiết phải đánh đổi bản sắc. Chúng ta hoàn toàn có thể gìn giữ nghề truyền thống, ứng dụng đổi mới sáng tạo và tạo ra những sản phẩm có giá trị trong đời sống hiện đại. Bởi khi một người phụ nữ có sinh kế tốt hơn, không chỉ cuộc sống của chị ấy thay đổi mà gia đình và cả cộng đồng cũng có thêm cơ hội phát triển.

Bày tỏ tin tưởng mỗi người phụ nữ đều có một giá trị riêng và có thể đóng góp cho xã hội theo cách của mình, Lương Thanh Hạnh quan niệm, không nhất thiết phải làm những điều quá lớn lao. Đôi khi, chỉ cần làm tốt công việc mình yêu thích, gìn giữ một nghề truyền thống, tạo thêm việc làm hay trao cơ hội cho một người phụ nữ khác cũng đã là một đóng góp ý nghĩa.

“Phụ nữ không chỉ gìn giữ những giá trị của hôm qua, mà còn có thể kiến tạo tương lai bằng chính đôi bàn tay, trí tuệ và lòng nhân ái của mình. Đó cũng là điều tôi luôn mong muốn thực hiện trên hành trình của cô gái lụa”, Chủ nhiệm Hợp tác xã Lụa Đũi Nam Cao, Lương Thanh Hạnh nói.