Nâng cao vai trò hàng Việt qua nỗ lực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất trong nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-vai-tro-hang-viet-qua-no-luc-cua-he-thong-mat-tran-to-quoc-246261123094036664.htm