Chung tay hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi ngôi nhà được xây mới, sửa chữa không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống mà còn lan toả nghĩa tình, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.