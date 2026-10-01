Nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên). Ảnh tư liệu: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị giao ban. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phố Hiến Nguyễn Thị Ngân, tính từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân phường đã ban hành 21 nghị quyết, tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý đất công đối với UBND phường. Việc giám sát trên đã phần nào đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Qua giám sát, Hội đồng nhân dân phường đã công khai kết quả để người dân cùng theo dõi, giám sát. Hội đồng nhân dân phường Phố Hiến cũng quan tâm đến việc đôn đốc, theo dõi UBND phường tổ chức thực hiện các cam kết; kết luận của Hội đồng nhân dân phường tại các cuộc giám sát.

Bà Đàm Thị Viện, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã Như Quỳnh cho biết, để nâng chất lượng, vai trò của Hội đồng nhân dân xã, trong thời gian qua, cơ quan dân cử của xã cũng đã chọn những vấn đề thiết thực trong quản lý nhà nước phục vụ nhân dân như việc công khai thủ tục hành chính công, việc thực hiện chuyển đổi số, công tác quản lý thu, chi ngân sách, giáo dục... để giám sát. Cùng với công tác giám sát, phát hiện vấn đề Hội đồng nhân dân xã cũng "đeo bám" vấn đề để đôn đốc các bộ phận chức năng của xã trong việc khắc phục những tồn tại.

Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã Như Quỳnh chỉ ra, qua hoạt động giám sát ở cơ sở, một vấn đề ngày càng thể hiện rõ là giám sát không chỉ có ý nghĩa phát hiện sai sót, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, mà còn là một kênh quan trọng để phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách từ thực tiễn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Có những vấn đề tại cơ sở không hoàn toàn xuất phát từ việc tổ chức thực hiện chưa tốt, mà có thể do quy định chưa đồng bộ, thủ tục còn bất cập, cơ chế phân cấp chưa phù hợp hoặc nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu qua giám sát nhận diện được nguyên nhân, kiến nghị đúng cấp có thẩm quyền thì hiệu quả sẽ rộng hơn, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực.

Trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng lớn, nội dung giám sát ngày càng đa dạng, việc quản lý, theo dõi kiến nghị bằng phương pháp thủ công sẽ khó bảo đảm tính liên tục và khả năng tổng hợp. Để nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp trên có thể nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống theo dõi kiến nghị sau giám sát, trong đó cập nhật đầy đủ nội dung kiến nghị, cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn, tiến độ, kết quả thực hiện và những vấn đề còn tồn tại.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn giải đáp các ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trước kiến nghị của Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, sẽ giao cho cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Cục chuyển đổi số Văn phòng Quốc hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, cơ quan liên quan triển khai thực hiện mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng cho 104 HĐND xã, phường để dùng chung 4 phần mềm của Quốc hội hiện nay đang sử dụng đảm bảo đưa vào vận hành sử dụng chậm nhất trong quý I/2027.

Ngoài ra, nhằm nâng cao vai trò, chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã, trong thời gian tới, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh phải tập trung vào vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, có kiến nghị rõ nội dung, cơ quan thực hiện và thời hạn trả lời; tiếp tục theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả. Đồng thời, Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn cần đổi mới tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo địa bàn có vấn đề phát sinh; phân loại, chuyển và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, thông tin kết quả để cử tri biết.

Theo ông Trần Quốc Văn, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, có việc chế độ của đại biểu và lãnh đạo các Ban HĐND để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét…