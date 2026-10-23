Nâng cao vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

Ngày hội Phụ nữ Sơn La với hành trình giao thông “An toàn cho con - Trọn tình cha mẹ”.

Trong chuỗi hoạt động, các cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở được tham gia Hội nghị tập huấn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT); Ngày hội Phụ nữ Sơn La với hành trình giao thông “An toàn cho con - Trọn tình cha mẹ”.

Các đại biểu dự Ngày hội Phụ nữ Sơn La với hành trình giao thông “An toàn cho con - Trọn tình cha mẹ”.

Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tham gia hoạt động.

Các đại biểu đã được tập huấn 3 chuyên đề với những nội dung về kiến thức pháp luật, điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm của cha mẹ nhận diện các hành vi vi phạm thường gặp và quy định xử phạt liên quan đến lứa tuổi học sinh; kỹ năng thực hành lựa chọn, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; kỹ năng tham gia giao thông an toàn bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện và giải pháp đưa đón con em an toàn; xử lý tình huống, xây dựng thông điệp tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội...

Các đại biểu dự tập huấn.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho hội viên phụ nữ.

Trong khuôn khổ hoạt động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã công bố quyết định thành lập mô hình “Hội phụ nữ tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh”; trao tặng 10 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho hội viên phụ nữ.

Ra mắt mô hình “Hội phụ nữ tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh”.

Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cấp Hội; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Qua đó, phát huy tối đa vai trò của người mẹ trong việc quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em tuân thủ pháp luật về giao thông; góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.