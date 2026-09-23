Nâng cao vai trò công tác xây dựng pháp luật

Thời gian qua, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, trọng tâm là Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Công tác đề xuất, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân từng bước được phân định rõ. Việc lấy ý kiến dự thảo được thực hiện công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cơ quan, địa phương, MTTQ, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu tác động trực tiếp. Các ý kiến được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Thành phố chú trọng gắn xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật với cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đầu năm đến nay, HĐND thành phố đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 101 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản được tăng cường. Trong khoảng 2 năm (6/2024 - 6/2026), Sở Tư pháp đã thẩm định 14 đề nghị xây dựng nghị quyết và 611 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; văn bản thuộc diện phải thẩm định đều được thực hiện theo quy định, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị từng bước hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy trình nội bộ; phân định trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, cơ quan tham mưu và cán bộ trực tiếp thực hiện trong từng khâu của quá trình xây dựng, góp ý, thẩm định, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm Quy định số 178-QĐ/TW gắn với Nghị quyết số 66-NQ/TW và các quy định pháp luật hiện hành. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích, bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật.

Đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá tác động, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản; kịp thời phát hiện, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn; chủ động phòng ngừa việc lợi dụng công tác xây dựng pháp luật để tham nhũng, tiêu cực, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ hoặc can thiệp trái quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật có bản lĩnh, phẩm chất, trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Trong bối cảnh mới, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, gắn với xây dựng văn hóa tuân thủ và thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; qua đó tạo nền tảng pháp lý minh bạch, đồng bộ, khả thi, góp phần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển nhanh, bền vững.

(Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố)