Nâng cao vai trò công tác phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên

Chiều 1/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng có buổi làm việc với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng cán bộ, công chức Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về năng lượng, dầu khí

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Vụ trưởng Lê Triệu Dũng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển thị trường và thương mại đa biên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 từ 15 - 16% so với năm 2025, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Về công tác đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương, Vụ trưởng Lê Triệu Dũng cho biết, các hoạt động được triển khai theo hướng chủ động, thực chất, có trọng tâm, hướng tới mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Một số hiệp định, thỏa thuận, chương trình hợp tác được đàm phán, ký kết trong 9 tháng đầu năm đã góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên Lê Triệu Dũng báo cáo tại buổi làm việc.

Vụ cũng triển khai các hoạt động kỹ thuật, giao thương hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp hệ thống phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2030”; tổ chức thành công chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2026 tại TP. Hồ Chí Minh với hơn 580 đoàn thu mua quốc tế, 600 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 3.000 cuộc kết nối giao thương.

Hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục chủ động nắm bắt diễn biến, nhu cầu thị trường; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp đưa thêm sản phẩm Việt Nam vào thị trường sở tại.

Từ nay đến cuối năm, trước những diễn biến phức tạp của thương mại toàn cầu, Vụ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình chính trị, kinh tế tại các đối tác quan trọng, kịp thời tham mưu phản ứng chính sách và đưa ra cảnh báo cho cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, nhận diện các vấn đề nổi cộm về xuất nhập khẩu, thị trường nước ngoài, đánh giá kỹ từng thị trường để khai thác dư địa, động lực tăng trưởng và xây dựng kế hoạch quản trị thị trường nước ngoài.

Cùng với đó, chuẩn bị ký kết FTA Việt Nam - EFTA, thúc đẩy đàm phán các FTA mới với GCC, SACU, MERCOSUR, Pakistan, Ai Cập, Nigeria...; đẩy mạnh Đề án Hệ sinh thái FTA nhằm hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp khai thác hiệu quả cơ hội từ các FTA. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị trong Bộ triển khai hợp tác quốc tế về năng lượng, dầu khí, công nghiệp, khoáng sản, khoa học và công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển ngành.

Nâng cao vai trò của công tác phát triển thị trường nước ngoài

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên đạt được. Bộ trưởng khẳng định đây là những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu đặt ra của đất nước và Bộ Công Thương.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang triển khai mô hình phát triển đất nước với tầm nhìn 100 năm, gắn với hai dấu mốc quan trọng là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Vì vậy, các chiến lược, kế hoạch phát triển cần được xây dựng đồng bộ với mục tiêu và định hướng phát triển quốc gia, đồng thời thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, công tác phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên cần được đặt trong mô hình quản trị phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển mới.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ của Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ trưởng nhấn mạnh ba trụ cột gồm: đầu mối về hội nhập, hợp tác quốc tế; phát triển thị trường; phát triển quan hệ song phương, đa phương thông qua các hiệp định thương mại và khuôn khổ hợp tác. Trong đó, Vụ cần chú trọng kết nối với các địa phương và các đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển thị trường nước ngoài và chiến lược phát triển ra nước ngoài của Việt Nam, bám sát mô hình, định hướng phát triển đất nước và chiến lược hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng chiến lược xuất khẩu, phát triển theo từng thị trường, bảo đảm triển khai đồng bộ, bài bản và thống nhất.

Đại diện các đơn vị Cục, Vụ trong Bộ Công Thương phát biểu ý kiến.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tận dụng các hiệp định thương mại và khuôn khổ hợp tác mà Việt Nam đã tham gia. Các FTA thế hệ mới cần được khai thác như một động lực để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó chú trọng các nội dung về sở hữu trí tuệ.

Đối với hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, cần tiếp tục phát huy vai trò trong đàm phán thương mại, thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị trường. Vụ cần phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến thương mại và Cục Xuất nhập khẩu để vừa phát triển thị trường, thúc đẩy xuất nhập khẩu, vừa góp phần quản lý cán cân thương mại.

Trong giai đoạn tới, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục nâng tầm công tác phát triển thị trường và thương mại đa biên, phát huy vai trò đầu mối của Vụ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp và góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung của ngành Công Thương.