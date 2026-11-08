Nâng cao vai trò công đoàn cơ sở

Qua kiểm tra, giám sát tại 44 công đoàn cơ sở (CĐCS), Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ.

Những chuyển biến tích cực

Với hơn 490 đoàn viên, CĐCS Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (phường Bảo An) luôn xác định chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Từ nhận thức đó, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ. Công đoàn còn tích cực vận động doanh nghiệp duy trì hỗ trợ tiền ăn ca hơn 22.000 đồng/người/ngày; hằng năm khen thưởng con em đoàn viên có thành tích học tập tốt và hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn còn phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong tập thể lao động. Đáng chú ý, công đoàn phối hợp với doanh nghiệp triển khai đánh giá năng suất theo mô hình KPI chùm nho nhằm khuyến khích NLĐ nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc, cải thiện thu nhập. Chị Phan Thị Thanh Thúy (công nhân công ty) chia sẻ: “Gần 10 năm làm việc, tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo thiết thực từ doanh nghiệp và công đoàn. Những chế độ phúc lợi ý nghĩa giúp chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty”. Còn ông Trần Hạnh - Chủ tịch CĐCS công ty cho biết, thời gian tới, công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt tại bữa ăn ca.

Theo bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, qua kiểm tra, giám sát tại 44 CĐCS cho thấy việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Các CĐCS cơ bản xây dựng quy chế làm việc, xác định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, nguyên tắc làm việc, chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và mối quan hệ phối hợp. Việc phân công nhiệm vụ từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ công đoàn. Cùng với đó, các đơn vị quan tâm vào nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ. Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên cũng có chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, các CĐCS đã giới thiệu 31 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã có 24 người được kết nạp Đảng. Tỷ lệ đoàn viên, NLĐ được tuyên truyền và công nhân tham gia nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đều đạt 90%. Kết quả kiểm tra, giám sát cũng cho thấy các CĐCS đều ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ. Hầu hết các đơn vị duy trì tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ với mức từ 20.000 đến 75.000 đồng/người/ngày. Nguồn tài chính công đoàn cũng được các đơn vị sử dụng theo hướng phục vụ đoàn viên, NLĐ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Qua kiểm tra, giám sát một số hạn chế trong tổ chức và hoạt động tại các CĐCS cũng được chỉ ra để có giải pháp khắc phục như: Ở một số đơn vị, quy chế làm việc chưa được cụ thể hóa; có đơn vị chưa xây dựng quy chế do biến động nhân sự; một số chương trình hoạt động toàn khóa ban hành chậm, nội dung còn chung chung, chưa rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội. Bên cạnh đó, chất lượng sinh hoạt công đoàn ở một số đơn vị chưa đồng đều. Công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, gây khó khăn trong quá trình tra cứu, theo dõi. Đáng chú ý, việc trích nộp kinh phí công đoàn 2% và đoàn phí 0,5% tại một số đơn vị chưa đầy đủ. Trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ, một số CĐCS chưa thực sự chủ động trong thương lượng thỏa ước lao động tập thể; các điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật chưa nhiều. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước khi hết hạn hoặc khi chính sách thay đổi còn chậm. Một số hội nghị NLĐ chưa chú trọng tổng hợp, theo dõi và giải quyết kiến nghị; hoạt động đối thoại tại một số nơi còn mang tính hình thức...

Trong ca làm việc của công nhân tại Cụm Công nghiệp Diên Phú.

Theo bà Trần Thị Hương, Liên đoàn Lao động tỉnh đã yêu cầu các CĐCS khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định về thương lượng tập thể, tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Đặc biệt, mỗi CĐCS phải xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ thời hạn hoàn thành, cá nhân chịu trách nhiệm và thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn 2%, đoàn phí đầy đủ, đúng quy định.