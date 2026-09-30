Nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chăm lo sức khỏe toàn dân

Nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời là nền tảng bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Tại Sơn La, việc mở rộng diện bao phủ BHYT được triển khai đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHYT.

Cùng với đó, hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Toàn tỉnh hiện có 226 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, trong đó 223 cơ sở công lập và 3 cơ sở tư nhân. Theo cấp chuyên môn kỹ thuật, có 25 cơ sở cấp cơ bản và 201 cơ sở cấp ban đầu.

Tính đến tháng 8/2026, số lượt khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh tăng 7,53%, tương ứng tăng 59.151 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng 15,18%, tương ứng 124,4 tỷ đồng.

Tỷ lệ nhập viện nội trú đạt 19,51%, cao gấp 1,87 lần mức trung bình toàn quốc là 10,41% và tăng 0,58 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Qua theo dõi, phân tích chi phí khám, chữa bệnh BHYT, có 23 cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí bình quân ngoại trú cao hơn các cơ sở cùng cấp chuyên môn kỹ thuật, cùng điểm, cùng chuyên khoa trên toàn quốc; 15 cơ sở có chi phí bình quân nội trú cao hơn mức so sánh tương ứng.

Những số liệu trên đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia.

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) được triển khai giúp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.T

Đẩy nhanh cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi người dân

Trong bối cảnh chính sách có nhiều thay đổi và Sơn La là địa bàn miền núi, việc bảo đảm quyền lợi BHYT cho người dân, nhất là các nhóm ở khu vực khó khăn, được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Ghi nhận tại Trạm Y tế xã Yên Châu cho thấy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu vẫn được duy trì ổn định, thông suốt. Trạm hiện có 40 viên chức, 100% đạt chuẩn chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư, hoàn thiện.

Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, từ củng cố đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn đến đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trong quản lý sức khỏe người dân.

Sau sáp nhập, xã Yên Châu được xác định thuộc vùng III theo quy định mới, nên 100% người dân được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT. Các điểm trạm y tế tại địa bàn các xã cũ tiếp tục được duy trì, giúp người dân, nhất là những người ở các bản xa, thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nhờ đó, số lượt người dân đến khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở ngày càng tăng, góp phần phát hiện sớm và điều trị bệnh ngay từ tuyến ban đầu.

Việc mở rộng diện bao phủ BHYT gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế có ý nghĩa quan trọng. Khi được bảo đảm quyền lợi từ BHYT, người dân có điều kiện chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, giảm áp lực tài chính khi không may mắc bệnh, đặc biệt với những trường hợp phải điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh mạn tính.

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, số người sử dụng thẻ BHYT chiếm tỷ lệ lớn. Cùng với việc bảo đảm quyền lợi người bệnh, các cơ sở y tế tiếp tục cải tiến quy trình tiếp đón, rút ngắn thời gian chờ đợi, phát triển kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện bảo hiểm y tế

Cùng với mở rộng diện bao phủ, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT đang mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.

Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ bằng căn cước công dân gắn chip; tỷ lệ đồng bộ dữ liệu đạt 99,83%. Người dân khi đi khám, chữa bệnh có thể sử dụng căn cước công dân để xác thực thông tin BHYT, qua đó giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian làm thủ tục và tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Việc ứng dụng dữ liệu điện tử không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế sai sót trong quá trình tiếp nhận, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh và từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ BHYT.

Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật, bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, việc mở rộng bao phủ BHYT tại Sơn La không chỉ hướng tới tăng số người tham gia mà còn gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm công bằng trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.