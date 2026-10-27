Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thị Thu Vân, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố.

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Tại buổi làm việc, đồng chí Thái Bảo cho biết: Trong 10 tháng của năm 2026, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, chủ động cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác; lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định và thẩm quyền.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện. Các tổ chức Đảng trực thuộc cơ bản phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, tiến độ công tác từng bước được nâng lên. Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được triển khai gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và sinh hoạt Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm gắn với nhiệm vụ từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Nêu cụ thể về những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cho biết: Hiện nay, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố có 10 tổ chức cơ sở Đảng, hoạt động theo 3 loại hình: Tổ chức cơ sở Đảng theo loại hình cơ quan hành chính có 6 tổ chức, với 251 đảng viên; Tổ chức cơ sở Đảng hoạt động theo Quyết định số 167-QĐ/TW, ngày 19-5-2026 của Ban Bí thư, có 2 tổ chức, với 978 đảng viên; Tổ chức cơ sở Đảng hoạt động theo loại hình cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập có 2 tổ chức, với 252 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố đã đăng ký 80 nhiệm vụ trọng tâm, công trình, phần việc và 10 mô hình. Trong 80 công trình, phần việc đã đăng ký, đến nay có 39 nội dung đã hoàn thành, các nội dung còn lại đang thực hiện bảo đảm tiến độ.

Đồng chí Bùi Thị Yến, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Trong công tác kết nạp đảng viên mới, tính đến ngày 9-9, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của năm 2026, vượt 80 ngày so với quy định hoàn thành; dự kiến đến cuối năm nay, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu Thành ủy giao.

Thực hiện 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình "Bình dân học vụ số" của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố, đến ngày 22-10-2026, Đảng bộ khối có 1.730 người thuộc diện học tập, trong đó có 1.486 đảng viên; 1.700 người đã hoàn thành 29/29 chuyên đề, đạt 98,3% số người thuộc diện học tập; 1.699 người hoàn thành bài thi cuối khóa và được cấp chứng nhận điện tử, đạt 98,2%. Dự kiến đến ngày 5-11-2026, có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành khóa học.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố thực hiện giám sát chuyên đề 2 Đảng ủy cơ sở và 2 đảng viên là bí thư Đảng ủy...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Tại buổi làm việc, một số ý kiến đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc về thiết bị máy móc, đường truyền liên quan đến chuyển đổi số trong công tác Đảng. Đồng thời, trao đổi một số nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nỗ lực của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị khối cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ trực tiếp tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nên phải tinh nhuệ, làm gương trong việc lan tỏa giá trị tích cực ra toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Trước yêu cầu hiện nay về chuyển đổi số mạnh mẽ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải có kỹ năng công nghệ thông tin. Khi học tập nghị quyết phải nắm chắc nội dung và nhận thức, hành động theo nghị quyết; không phải học cho xong, học chỉ để điểm danh cho có.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Hiện nay, trong môi trường làm việc có sự cạnh tranh rất cao, áp lực lớn, khối lượng công việc nhiều nên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học để đạt kết quả cuối cùng là sản phẩm công việc, chứng minh năng lực của mỗi người. Không chỉ thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác mà còn phải học ngoại ngữ. Nếu không nỗ lực cố gắng trong công việc và không có năng lực sẽ bị đào thải. Các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.