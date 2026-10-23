Nâng cao trình độ chuyên môn nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, hội thi tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thi dự và chỉ đạo.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 (khu vực II) diễn ra từ ngày 23 - 25/10. Tham gia có 6 tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Các tàu sẽ tranh tài 6 môn gồm: Toàn tàu, Hàng hải - Thông tin - Radar, Cơ khí boong - Vũ khí, Cơ điện, Quân sự chung, Chính trị - Pháp luật.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và các đại biểu kiểm tra các mô hình phục vụ hội thi.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá thực chất chất lượng quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ tổ chức huấn luyện của các tàu; qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ các tàu Vùng Cảnh sát biển 2 trao đổi kinh nghiệm, học tập những phương pháp, cách làm hay, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Các thí sinh trên tàu KN quán triệt nhiệm vụ trước khi bước vào phần thi thực hành kỹ năng trên tàu.

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; xác định đây là dịp đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, công tác kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng tàu.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa tàu thuyền, vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ công tác chuẩn bị kỹ thuật với ôn luyện các nội dung thi. Các tàu đã tổ chức 679 lượt luyện tập thực hành các môn thi theo hướng dẫn, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ trang bị và sự phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí trên tàu.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và các đại biểu kiểm tra phương tiện thiết bị, kỹ thuật trên tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Thông qua hội thi, hội thao, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công.

Thay mặt các thí sinh dự thi, Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh Linh, Thuyền trưởng Tàu KN 364 cam kết bản thân và toàn đội sẽ tích cực nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kiến thức đã được huấn luyện vào thực hành các nội dung thi, chủ động xử lý các tình huống, thực hiện đúng quy trình, động tác bảo đảm chính xác, thuần thục, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật vào thực tiễn huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao.