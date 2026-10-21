Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên xăng dầu toàn quân

Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch, khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên xăng dầu toàn quân năm 2026 đã hoàn thành tốt nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo Ban tổ chức, lớp học được tổ chức theo 3 giai đoạn: Học tập lý thuyết; huấn luyện thực tế tại đơn vị và huấn luyện thực hành tập trung tại Kho 190.

Đại tá Mai Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Xăng dầu phát biểu bế mạc khóa học.

Ban tổ chức khóa học đã tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá thực chất trình độ từng học viên. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các học viên đã lĩnh hội, nắm vững những kiến thức cơ bản của từng môn học. Khóa học là điều kiện thuận lợi để ngành xăng dầu toàn quân củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Quang cảnh bế mạc khóa học.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Mai Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Xăng dầu biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong Ban tổ chức, tổ giáo viên và các học viên đã hoàn thành nhiệm vụ khóa học; đề nghị ngay sau khi kết thúc khóa học, các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, tài liệu lưu trữ cho các khóa học những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Cục Xăng dầu trao chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho học viên.

Đặc biệt, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng có hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ xăng dầu tại đơn vị. Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị xăng dầu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu", tích cực đổi mới lề lối, tác phong công tác và chủ động, tích cực tham gia phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả".