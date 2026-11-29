Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) tại cơ sở cho thấy, vai trò ấy được thể hiện qua việc đưa các giá trị văn hóa trở lại đời sống, phân định rõ hoạt động giám sát của cộng đồng với trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, qua đó góp phần huy động sự tham gia của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô Nguyễn Kim Lê: Khơi dậy trách nhiệm người dân trong gìn giữ di sản

Trên địa bàn phường Nghĩa Đô hiện có 15 di tích lịch sử - văn hóa. Trong công tác bảo tồn di tích, bên cạnh việc phối hợp tu bổ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô đặc biệt quan tâm đến nhận thức và trách nhiệm của người dân sống quanh di tích đối với việc gìn giữ những giá trị văn hóa này.

Từ định hướng đó, chúng tôi lựa chọn những cách làm “mềm mại” như lồng ghép tiêu chí giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường tại chùa Duệ Tú, đình An Phú, đền Quán Đôi vào các phong trào “Tuyến phố tự quản”, “Tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp” và quy ước của từng địa bàn dân cư. Đặc biệt, nhằm đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với văn hóa truyền thống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô đã phối hợp tổ chức chương trình truyền thông số “Đình làng giữa phố - Nơi di sản trở về” tại đình An Phú.

Thông qua hình thức livestream kết hợp với biểu diễn trực tiếp ca trù, hát xẩm ngay tại đình, câu chuyện về kiến trúc và lịch sử ngôi đình được lan tỏa tự nhiên đến đông đảo người dân, nhất là giới trẻ vốn quen với nhịp sống hiện đại.

Cùng với đó, chúng tôi còn phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong theo dõi tiến độ tu bổ, giám sát việc công khai, minh bạch các nguồn xã hội hóa và tiền công đức. Khi di sản thực sự hiện diện sinh động trong đời sống, các khoản đóng góp được công khai, minh bạch, người dân sẽ thêm hiểu, thêm yêu di sản và niềm tin cũng được củng cố.

TS Nguyễn Tri Phương, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Phân rõ "vai" để cộng đồng tham gia đúng cách

Hà Nội có gần 6.000 di tích cùng hàng nghìn di sản phi vật thể gắn liền với đời sống cộng đồng. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào cơ quan quản lý thì không thể bảo vệ di sản hiệu quả. Vì thế, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc có ý nghĩa trên ba phương diện: Chuyển từ bảo tồn “cho” cộng đồng sang bảo tồn “cùng” cộng đồng, đúng tinh thần Luật Di sản văn hóa năm 2024, trong đó cộng đồng được xác định là chủ thể có quyền và trách nhiệm đối với di sản; hình thành mạng lưới giám sát đến từng thôn, tổ dân phố, kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại, tu bổ sai lệch; đồng thời, trên không gian số, di sản được kể lại bằng ngôn ngữ của người trẻ, góp phần tạo đồng thuận và khơi thông nguồn lực xã hội. Khi di sản được hiểu và được yêu quý, người dân sẽ có ý thức bảo vệ.

Để người dân không đứng ngoài quá trình giám sát, tham gia bảo vệ di sản nhưng cũng không can thiệp tùy tiện vào những quyết định đòi hỏi chuyên môn, theo tôi, nguyên tắc then chốt là phân định rõ vai trò: Người dân giám sát quy trình, chuyên gia quyết định kỹ thuật, Mặt trận Tổ quốc làm cầu nối và thực hiện phản biện có tổ chức.

Trước hết, thông tin về dự án tu bổ, tôn tạo phải được công khai tại di tích và trên nền tảng số để người dân nắm được. Việc tham vấn cần được tiến hành trước khi phê duyệt phương án, với sự tham gia của người cao tuổi, nghệ nhân và những người nắm giữ ký ức di sản. Mặt trận Tổ quốc cũng cần phối hợp với ngành Văn hóa, các nhà khoa học tổ chức tập huấn cho ban giám sát cộng đồng về cách phân biệt tu bổ với làm mới, nhận diện nguy cơ làm biến dạng di tích. Cuối cùng, các kiến nghị phải được trả lời công khai, đúng hạn; những quyết định chuyên môn cần được giải trình trên cơ sở khoa học.

Cần chuyển từ “vận động người dân tham gia” sang “tổ chức để người dân tham gia đúng cách”. Khi quyền được biết, được bàn, được giám sát đi đôi với sự tôn trọng chuyên môn, cộng đồng sẽ trở thành lực lượng bảo vệ di sản bền vững nhất.

Ông Nguyễn Đắc Hùng, Tổ dân phố số 2 Đức Diễn (phường Phú Diễn): Công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận

Với những người sinh ra, lớn lên dưới mái đình làng Đức Diễn như tôi, ngôi đình không chỉ là công trình kiến trúc cổ mà còn là chốn linh thiêng lưu giữ cội nguồn, ký ức của bao thế hệ. Bởi vậy, khi dự án tu bổ, tôn tạo đình làng Đức Diễn được triển khai, bà con rất phấn khởi nhưng cũng không khỏi lo lắng làm sao để trùng tu mà vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt, nếp xưa của cha ông.

Điều khiến chúng tôi thực sự yên tâm là ngay từ khâu chuẩn bị, Mặt trận Tổ quốc cùng Tiểu ban Quản lý di tích lịch sử đình, chùa Đức Diễn đã công khai, minh bạch phương án thiết kế, tạo điều kiện để đại diện nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo dõi sát sao từng công đoạn.

Hằng ngày, khi có mặt tại công trường, chứng kiến các đội thợ cẩn trọng thi công từng hạng mục, từ hệ thống cột quân, cột cái đến những bộ vì kèo theo lối mộc cổ truyền, bà con càng cảm nhận rõ sự trân trọng đối với từng yếu tố gốc của di tích. Những băn khoăn ban đầu cũng dần được giải tỏa khi người dân được tận mắt chứng kiến, tìm hiểu và giám sát quá trình thực hiện.

Theo tôi, giá trị lớn hơn cả của cách làm này là người dân không còn đứng ngoài, thụ động chờ đợi kết quả mà được biết, được tham gia và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với di sản. Khi ý kiến của cộng đồng được tôn trọng, từng hạng mục được giám sát công khai, sự đồng thuận sẽ được củng cố. Đó cũng là cách để mỗi người thực sự trở thành chủ thể trong hành trình gìn giữ ngôi đình, trao truyền những giá trị văn hóa và nếp sống quê hương cho các thế hệ mai sau.