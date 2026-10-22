Nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Theo báo cáo của địa phương, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Năm Căn ghi nhận 141 ca mắc sốt xuất huyết, với 87 ổ dịch; hiện đang theo dõi 10 ca mắc và 7 ổ dịch.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương đã tổ chức 2 đợt diệt lăng quăng trên toàn xã, xử lý các ổ dịch nhỏ theo quy định và phun hoá chất diện rộng tại Ấp 2, khu vực có 897 hộ dân và ghi nhận 14 trường hợp mắc bệnh. Sau khi xử lý, tình hình dịch bệnh tại khu vực này đã giảm.

Trong tháng 10, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết của xã Năm căn có xu hướng tăng. Riêng tại ấp Cái Nai ghi nhận 7 ca mắc và 4 ổ dịch, trong đó có 3 ổ dịch được xác định trong vòng 14 ngày.

Địa phương đã xử lý các ổ dịch nhỏ, đồng thời lên kế hoạch phun hoá chất diện rộng tại khu vực có 877 hộ dân trong hai đợt, dự kiến vào các ngày 22–23/10 và 29–30/10, nhằm kiểm soát, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ hai từ trái sang), cùng đoàn công tác kiểm tra mô hình nuôi cá bảy màu tại Trạm Y tế xã Năm Căn.

Song song với đó, Trạm Y tế xã Năm Căn phối hợp với ban Nhân dân các ấp, cộng tác viên và tổ y tế ấp tổ chức điều tra lăng quăng qua 2 vòng, thả cá bảy màu, vệ sinh môi trường và phun hoá chất xử lý dịch theo quy định. Công tác kiểm tra, vận động người dân diệt muỗi, diệt lăng quăng được duy trì hằng tuần; việc nuôi và phân phát cá bảy màu cũng được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ phòng, chống dịch tại cộng đồng.

Xã Năm Căn chú trọng giám sát, xử lý ổ dịch và phun hoá chất diện rộng nhằm hạn chế nguy cơ sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng.

Trạm Y tế xã Năm Căn cũng tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, vận động người dân vệ sinh môi trường xung quanh nhà, loại bỏ các vật dụng đọng nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng. Việc kết hợp xử lý ổ dịch, phun hoá chất diệt muỗi và vận động người dân diệt lăng quăng được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Ông Huỳnh Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, trao đổi các giải pháp phối hợp với địa phương trong công tác diệt muỗi, diệt lăng quăng, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của địa phương, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ đề nghị cấp uỷ, chính quyền và ngành y tế xã Năm Căn tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết; tăng cường giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ cũng nhấn mạnh vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi có thể sinh sản, góp phần bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ và các thành viên đoàn công tác, Trạm Y tế xã Năm Căn sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khoẻ; duy trì hoạt động diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Đồng chí Huỳnh Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ xã Năm Căn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của mỗi người dân. Duy trì vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng thường xuyên, kết hợp phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân./.