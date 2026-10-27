Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, không để chủ trương, chính sách chậm đi vào cuộc sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ lớn

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh ủy xem xét báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc trong tuần 43 năm 2026 và tình hình triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương từ đầu năm đến nay.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự họp.

Thường trực Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với phương án cải tạo, sửa chữa Khu mộ Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; công tác chuẩn bị Chương trình gặp mặt kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh; kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào; dự thảo văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và các đại biểu dự họp.

Phiên họp xem xét chủ trương tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nghệ nhân dân gian; mức hỗ trợ kinh phí và việc mời dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đối với những nội dung dự kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Thường trực Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với đảng ủy các cơ quan, đơn vị; chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11-2026 và tổng hợp các nội dung đề xuất đăng ký chương trình làm việc năm 2027 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu đồng thời thảo luận về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới; kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Một nội dung quan trọng được tập trung thảo luận là dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, gồm: Đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại cuôc họp.

Thường trực Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với dự thảo kết luận về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; kế hoạch thực hiện quy định của Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; kế hoạch thực hiện kết luận của Trung ương về thu hút, trọng dụng nhân tài; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Hướng mạnh hoạt động của MTTQ về cơ sở, nắm chắc tâm tư Nhân dân

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu các cơ quan tham mưu, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; bám sát nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện, không để chủ trương, chính sách chậm đi vào cuộc sống.

Đối với khối MTTQ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường nắm tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Đồng chí lưu ý, sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận cán bộ có thể trực tiếp gây ảnh hưởng, thiệt hại đến quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, không để người dân phải chịu thiệt thòi do những yếu kém trong thực thi công vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đảng ủy MTTQ các cấp tổ chức tốt các hoạt động trong tháng Đại đoàn kết; nội dung phải phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, dân cư, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Các cấp, các ngành cần chủ động chuẩn bị nội dung chu đáo, triển khai ngay từ tuần này. UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 bảo đảm các hoạt động được tổ chức thiết thực, có ý nghĩa.

Về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh, đồng chí Hầu A Lềnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, công tác tổ chức cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các địa phương trong triển khai các hoạt động, bảo đảm thiết thực, trang trọng, đúng định hướng.

Đối với kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh phân công cụ thể cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ các phần việc và tiến độ thực hiện. Các xã trong vùng ATK Tân Trào chủ động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang; chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ và các điều kiện cần thiết phục vụ sự kiện.

Đối với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là nội dung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW. Việc triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tập trung tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và đầu tư, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường lớp.

Cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nghệ nhân dân gian, đồng chí yêu cầu Đảng ủy MTTQ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa tiêu chí, cơ cấu, thành phần đại biểu; bảo đảm việc biểu dương đúng đối tượng, thực chất, tạo sức lan tỏa và động lực để các điển hình tiếp tục phát huy vai trò tại cộng đồng.

Đối với các nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình; yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nội dung khẩn trương hoàn thiện theo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là đối với những nhiệm vụ có thời gian thực hiện gấp và các hoạt động, sự kiện quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.