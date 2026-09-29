Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ

ĐBP - Một hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, một người dân được hướng dẫn sát với nhu cầu thực tế - những điều tưởng như rất nhỏ lại cho thấy hiệu quả thực thi công vụ. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỉnh Điện Biên đặt yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, với phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Từ yêu cầu đó, phương pháp làm việc từng bước chuyển biến, đề cao trách nhiệm cá nhân, xử lý công việc đến cùng và gần dân hơn.

Chủ tịch UBND xã Tìa Dình Bùi Xuân Thức (ở giữa) nắm tình hình, trao đổi với người dân để kịp thời giải quyết công việc tại cơ sở.

Cuối tháng 9, anh Nguyễn Hà Tuấn Minh (bản Na Khoang, xã Mường Nhà) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục đất đai. Với các nội dung thực hiện trên môi trường điện tử, anh được đội ngũ công chức tại đây hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác và thuận lợi hoàn thành. Anh Minh chia sẻ: Sau thời gian được cán bộ tận tình hướng dẫn, giờ tôi đã biết tự kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả qua mạng. Những thủ tục đơn giản tôi có thể tự làm ở nhà, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Để hồ sơ được giải quyết đúng hạn, cán bộ tiếp nhận phải nắm chắc quy định, thành thạo công nghệ, đồng thời chủ động xử lý những tình huống kỹ thuật phát sinh. 9 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Nhà đã tiếp nhận, giải quyết gần 2.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt gần 100%, 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến.

Anh Đỗ Xuân Bang, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Nhà cho biết: Khi hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, chúng tôi cố gắng hướng dẫn cụ thể, giải đáp ngay những nội dung còn vướng mắc để người dân có thể tự thao tác và hoàn thành hồ sơ. Tôi thường xuyên cập nhật quy định, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, tự tìm hiểu những nội dung chưa rõ để xử lý công việc chính xác hơn.

Tinh thần chủ động trong thực thi công vụ được thể hiện rõ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Điện Biên thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững; cà phê, mắc ca được xác định là những cây trồng chủ lực. Cụ thể hóa định hướng này, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1850, đặt mục tiêu năm 2026 trồng mới khoảng 12.000ha cà phê, mắc ca. Để đưa chủ trương vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các xã đã quyết liệt vào cuộc chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời rà soát từng khu vực đất đai, quy hoạch vùng trồng phù hợp với thực tế địa phương.

Xã Mường Lạn hiện duy trì trồng hơn 500ha cà phê; trong đó diện tích trồng mới 176ha. Cấp ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng cán bộ chuyên môn đồng hành với người dân từ khâu rà soát diện tích đất trồng phù hợp; đào hố, chọn giống đến chăm sóc.

Là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phụ trách mảng chăn nuôi - thú y, chị Lương Thị Thu Hà đã chủ động học hỏi thêm kiến thức trồng trọt để hỗ trợ công tác tuyên truyền, hướng dẫn tại cơ sở. Chị Hà bộc bạch: Làm việc ở cơ sở mà chỉ biết đúng nhiệm vụ của mình thì rất khó hỗ trợ bà con toàn diện. Vì vậy, tôi tranh thủ nghiên cứu tài liệu, học hỏi đồng nghiệp về trồng trọt để nắm chắc kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây cà phê, mắc ca. Khi xuống bản, cán bộ giải thích rõ ràng, hướng dẫn cầm tay chỉ việc thì bà con mới tin tưởng, yên tâm mở rộng diện tích.

Nhờ sự chủ động, bám địa bàn của đội ngũ cán bộ cơ sở, chủ trương phát triển cây trồng chủ lực của tỉnh đã đạt được kết quả ấn tượng. Năm 2026, toàn tỉnh trồng mới hơn 12.000ha cà phê (nâng tổng diện tích lên trên 20.500ha); mắc ca trồng mới gần 7.000ha (đưa tổng diện tích lên khoảng 19.300ha), đều vượt mục tiêu đề ra.

Hiệu quả công việc ở cơ sở phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức, điều hành của người đứng đầu. Khi nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, công tác kiểm tra, đôn đốc sẽ đi vào nền nếp, các vướng mắc phát sinh được xử lý ngay từ sớm.

Tại xã Tìa Dình, sau khi sắp xếp, sáp nhập từ 20 bản còn 15 bản, xã bố trí 27 cán bộ, công chức theo đúng vị trí việc làm, gắn trách nhiệm cá nhân với từng địa bàn phụ trách. Sự sâu sát trong quản lý đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Riêng quý III/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết 737 hồ sơ (706 hồ sơ trực tuyến); từ đầu năm đến nay, 100% phản ánh, kiến nghị của nhân dân đều được tiếp nhận và xử lý dứt điểm.

Ông Bùi Xuân Thức, Chủ tịch UBND xã Tìa Dình cho biết: Chúng tôi xác định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng lĩnh vực, từng địa bàn theo phương châm “6 rõ”. Lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra, nắm tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Mỗi cán bộ phụ trách từng lĩnh vực phải chủ động nghiên cứu, nắm tình hình và trực tiếp xuống địa bàn để xử lý công việc.

Tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ được thể hiện qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thủ tục hành chính. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 cuộc tiếp công dân; gần 130 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết, trong đó có 118 vụ phát sinh mới. Đến nay, hơn 80 vụ đã được giải quyết dứt điểm, 38 vụ đang được xử lý theo lộ trình, không có vụ việc chưa giải quyết. Riêng tháng 8/2026, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và các bộ, ngành tiếp nhận gần 7.700 hồ sơ; gần 80% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ mới tiếp nhận đạt trên 70%. Kết quả này cho thấy yêu cầu về tiến độ, kỷ luật và trách nhiệm đang được cụ thể hóa trong quá trình xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỉnh Điện Biên từng bước đổi mới phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm của từng vị trí việc làm và vai trò của người đứng đầu. Khi nhiệm vụ phân công rõ, tiến độ theo dõi sát và những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, hiệu quả thực thi công vụ sẽ thể hiện qua những kết quả cụ thể. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền hành chính gần dân, sát việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.