Nâng cao trách nhiệm thanh niên trong vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Dự Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện Trung ương Đoàn và đông đảo thanh niên, sinh viên hai nước.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình và các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia chuỗi hoạt động Hành trình đỏ tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Các đại biểu hai nước Việt Nam - Trung Quốc tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí khẳng định, Tọa đàm là dịp để thanh niên, sinh viên hai nước trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về chủ trương, chính sách đối với công tác thanh niên, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kế thừa truyền thống hữu nghị, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại chương trình.

Tỉnh Thái Nguyên luôn trân trọng và sẵn sàng tạo điều kiện để các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam – Trung Quốc được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, các đại biểu tập trung trao đổi về sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với thế hệ trẻ; chủ trương, chính sách của hai nước về chăm lo, bồi dưỡng và phát huy năng lực của đội ngũ thanh niên; sinh viên học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, làm chủ tri thức, chuẩn bị hành trang lập nghiệp, khởi nghiệp và góp sức dựng xây đất nước; thực hiện nhận thức chung cấp cao, tuổi trẻ tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc…

Nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Đại diện thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc trình bày tham luận.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận thông điệp về nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của thanh niên trong học tập, rèn luyện, sáng tạo, cống hiến và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan, tìm hiểu tại Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Trước đó, Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đến tham quan, tìm hiểu tại Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải và Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.