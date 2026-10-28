Nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích đền Nam Cung

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khuất Duyên

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình quản lý, gìn giữ di tích; trao đổi những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm phối hợp giữa các thành viên. Việc phân công nhiệm vụ là nội dung trọng tâm, nhằm xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và tổ chức các hoạt động tại di tích.

Tại hội nghị, UBND xã đã thông báo Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 17-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội về xếp hạng di tích cấp Thành phố, trong đó có Đền Nam Cung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND xã Suối Hai Lê Hào Quang thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đồng chí yêu cầu mỗi thành viên cần nắm rõ phần việc được giao, chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với việc chuẩn bị lễ hội, Phó chủ tịch UBND xã Suối Hai yêu cầu phân công, phân nhiệm cụ thể, gắn trách nhiệm của từng thành viên với nội dung công việc; chú trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh.