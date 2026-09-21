Nâng cao trách nhiệm, phòng ngừa gian lận quỹ bảo hiểm y tế

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực, giúp các cơ sở khám, chữa bệnh và đội ngũ nhân viên y tế cập nhật thêm các quy định liên quan đến phòng, chống gian lận trong hồ sơ, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Ảnh: DIỆP NHƯ

Nâng cao nhận thức, hành vi vi phạm

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết trong những năm qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ bao phủ BHYT không ngừng tăng, quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân ngày càng được bảo đảm. Quỹ BHYT tiếp tục khẳng định vai trò là một nguồn lực quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật, gian lận, trục lợi quỹ BHYT vẫn còn xảy ra ở nhiều hình thức khác nhau như giả mạo hồ sơ, sử dụng thẻ BHYT không đúng quy định, cung cấp sai lệch thông tin, thanh toán chi phí không đúng thực tế hoặc lợi dụng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các hành vi trái quy định. Những hành vi này không chỉ làm thất thoát quỹ BHYT mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

Theo đó, việc tổ chức những hội nghị như thế này không chỉ nhằm phổ biến các quy định pháp luật, chế tài xử lý đối với hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức, thống nhất cách hiểu, cách thực hiện và chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Mỗi hồ sơ, mỗi lượt khám bệnh, mỗi chỉ định và mỗi khoản chi từ quỹ bảo hiểm y tế đều gắn với quyền lợi chính đáng của người tham gia và nguồn lực chung của xã hội.

Ông Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc BHXH thành phố thông tin: “Pháp luật nghiêm cấm các hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng quỹ sai mục đích, báo cáo sai sự thật hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm.

Vì vậy, các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện đúng quy trình, chỉ định thuốc, vật tư và dịch vụ kỹ thuật theo quy định. Việc thực hiện đúng quy định pháp luật không chỉ là yêu cầu về nghiệp vụ mà còn là trách nhiệm đối với người bệnh, cộng đồng và sự bền vững của chính sách bảo hiểm y tế”.

Việc trang bị những kiến thực pháp luật liên quan đến bảo hiểm đã giúp các cơ sở y tế cập nhật, hệ thống lại các quy định mới, đồng thời nhận diện rõ hơn những hành vi có nguy cơ dẫn đến vi phạm. Ảnh: DIỆP NHƯ

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Ông Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc BHXH cơ sở Chiên Đàn đánh giá, những thông tin tập huấn có ý nghĩa thiết thực, giúp các cơ sở khám, chữa bệnh và đội ngũ nhân viên y tế cập nhật thêm các quy định liên quan đến phòng, chống gian lận trong hồ sơ, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, từ đó thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc chi trả từ quỹ BHYT đúng đối tượng, đúng chế độ.

Phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ BHYT không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội mà cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ sở khám, chữa bệnh, đội ngũ cán bộ y tế và các cơ quan quản lý liên quan. Việc nắm vững quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu chuyên môn là giải pháp quan trọng để hạn chế sai sót và ngăn ngừa vi phạm.

Bác sĩ Võ Duy Trinh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thanh Khê cho hay, các quy định pháp luật về phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHYT đã được đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế triển khai trong quá trình khám, chữa bệnh. Thông qua trang bị những kiến thức pháp luật liên quan đến bảo hiểm đã giúp các cơ sở y tế cập nhật, hệ thống lại các quy định mới, đồng thời nhận diện rõ hơn những hành vi có nguy cơ dẫn đến vi phạm.

Từ đó, các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ thận trọng hơn trong từng khâu, từ tiếp nhận người bệnh, kiểm tra thông tin, lập hồ sơ bệnh án đến chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đây cũng là cơ sở để đội ngũ y tế nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hạn chế những sai sót không đáng có.

Việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, cũng như đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu khám, chữa bệnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHYT.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế và mỗi cơ sở khám, chữa bệnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người tham gia, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ và giữ vững tính công bằng, bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.