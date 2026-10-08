Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật

Quang cảnh Phiên họp.

Trong 9 tháng qua, Ban Chỉ đạo về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản bám sát yêu cầu quản lý, định hướng phát triển của tỉnh.

Toàn tỉnh đã ban hành 222 văn bản quy phạm pháp luật; xử lý trên 98% văn bản cấp tỉnh thuộc diện rà soát sau sáp nhập và hoàn thành xử lý văn bản chịu tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các đại biểu dự Phiên họp.

Công tác truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh trên nền tảng số; công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy, việc xử lý một số văn bản còn vướng mắc về cơ sở pháp lý; nguồn lực ngân sách chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực hiện chính sách. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, đôn đốc có thời điểm chưa thường xuyên, dẫn đến chậm tiến độ xây dựng, rà soát, xử lý văn bản.

Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đăng Bình yêu cầu xác định công tác hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công; kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận Phiên họp.

Đồng chí yêu cầu xử lý dứt điểm các văn bản của hai tỉnh trước sắp xếp, hoàn thành trước ngày 1/3/2027; chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Nâng cao chất lượng chuẩn bị các dự thảo nghị quyết tác động trực tiếp đến người dân; ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, không để nợ đọng văn bản.

Cùng với hoàn thành tổng rà soát, thực hiện nghiêm việc hợp nhất văn bản, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đánh giá hiệu quả chính sách, nhất là chính sách liên quan trực tiếp đến người dân và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; kịp thời nhận diện vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.