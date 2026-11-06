Nâng cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Gia Lai

Sáng 6/11, tại Gia Lai, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 của Đảng ủy Công an Trung ương thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai.

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.

Tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết thông qua nhiều hình thức, yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; 100% cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; đã chú trọng xây dựng, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; bố trí sử dụng cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giám sát thường xuyên thông qua dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các chủ trương, quyết sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại; nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, đồng thời kiến nghị một số biện pháp khắc phục.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 đã chỉ ra, khẩn trương khắc phục triệt để trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chỉ huy; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác.