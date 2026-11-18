Căn cứ Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai triển khai thực hiện 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và công tác cán bộ, hệ thống chính trị cấp xã đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Từ tư duy hành chính sang chủ động phục vụ

Cùng với đổi mới quy trình, ứng dụng công nghệ số, chính quyền cơ sở chú trọng đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân, nhất là những trường hợp khó khăn trong tiếp cận thủ tục.

Ông Huỳnh Qườn (tổ dân phố 3, phường Ayun Pa) bị tai biến hơn 4 năm nay, phải nằm một chỗ, không thể đi làm thủ tục hành chính (TTHC) để hưởng trợ cấp khuyết tật.

Nắm bắt hoàn cảnh của ông, tổ công tác hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lưu động thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã đến tận nhà hỗ trợ.

“Cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, thực hiện thủ tục cả trong giờ nghỉ trưa, giúp gia đình tiết kiệm thời gian, công sức” - chị Nguyễn Thị Thanh Tùng (con dâu ông Qườn) chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Sang - Tổ trưởng tổ dân phố 3 (phường Ayun Pa) cho biết, địa phương đã phối hợp hỗ trợ 10 trường hợp người già yếu, neo đơn, người khuyết tật, tiếp nhận, giải quyết hơn 20 hồ sơ TTHC.

Theo chị Lương Thị Quý - chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ayun Pa, Trung tâm công khai đường dây nóng, hỗ trợ tại nhà, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào ngày thứ Bảy; đồng thời, xây dựng hồ sơ mẫu, video hướng dẫn người dân.

Chị Lương Thị Quý - chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ayun Pa hướng dẫn gia đình ông Huỳnh Qườn làm thủ tục hưởng trợ cấp khuyết tật tại nhà. Ảnh: Q.T

“Cách làm này xuất phát từ thực tế một bộ phận người cao tuổi, người yếu thế còn hạn chế về thiết bị công nghệ và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, bên cạnh ứng dụng công nghệ, cán bộ phải trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện TTHC” - chị Quý cho biết.

Tại xã Phú Thiện, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ động hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục ngay từ đầu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ; tổ chức giải quyết thủ tục hộ tịch lưu động tại thôn, làng cho người cao tuổi, khó khăn trong đi lại. Nhờ đó, nhiều người dân thuận lợi hơn khi thực hiện TTHC.

Tinh thần đồng hành cùng người dân còn thể hiện trong triển khai Dự án khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong (xã An Hòa). Để di dời các hộ khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, Đảng ủy xã thành lập tổ tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị giải thích chủ trương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết khó khăn cho từng hộ.

Ông Lê Văn Pháp - chuyên viên Phòng Kinh tế xã An Hòa - cho biết, địa phương đã tổ chức hàng chục cuộc họp dân, kết hợp đến từng hộ tuyên truyền, vận động.

Những hộ đồng thuận trước được ưu tiên bồi thường, bố trí tái định cư để sớm ổn định cuộc sống; trường hợp còn vướng mắc tiếp tục được rà soát, xác minh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ

Các cách làm trên góp phần cụ thể hóa Kế hoạch số 132-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung khắc phục hạn chế về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp, bố trí biên chế và nâng cao năng lực cán bộ cấp xã.

Ông Đặng Quang Khanh - Chủ tịch UBND phường Ayun Pa - cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng, trong khi một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, nội vụ, giáo dục còn thiếu nhân lực chuyên môn.

Phường tập trung sắp xếp nhân lực theo vị trí việc làm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số.

Thời gian tới, Ayun Pa tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu thực tiễn, ưu tiên lĩnh vực thiếu nhân lực, hạn chế về chuyên môn; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cán bộ, công chức, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ở xã An Lão, Bí thư Đảng ủy xã Phan Hoài Vũ cho hay, Đảng ủy sẽ lãnh đạo UBND xã rà soát chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; đánh giá số lượng, cơ cấu, chất lượng và mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp.

Trên cơ sở đó, gắn vị trí việc làm với khối lượng, tính chất, sản phẩm công việc và yêu cầu năng lực; xác định vị trí còn thiếu, lĩnh vực cán bộ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ để bố trí, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

“Quan điểm là bố trí cán bộ phải căn cứ vào năng lực, sở trường và yêu cầu công việc, không làm một cách máy móc; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu” - ông Vũ nhấn mạnh.

Đối với xã An Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Diệu cho biết, địa phương chú trọng đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiều hộ dân ở thôn Trà Cong (xã An Hòa) đã đồng thuận, chuyển về khu tái định cư. Ảnh: Q.T

Với dự án tái định cư thôn Trà Cong, xã tiếp tục phối hợp xác minh nguồn gốc đất, tình trạng nhà ở, nhu cầu thực tế của từng hộ để bố trí đúng đối tượng. Địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng quỹ đất ở còn lại của dự án để xem xét giải quyết nhu cầu của các hộ đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Thực tiễn ở các địa phương cho thấy, đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn với trách nhiệm, năng lực thực thi của mỗi cán bộ và hiệu quả giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể.

Chất lượng phục vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự hài lòng của người dân là những thước đo quan trọng đối với hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.