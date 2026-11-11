Nâng cao trách nhiệm KOL, KOC trong bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Trường đại học Thương mại và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số”. (Ảnh: KIM DUNG)

Ngày 11/11, tại Trường đại học Thương mại (Hà Nội), Báo Công thương phối hợp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường đại học Thương mại và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số”.

Chương trình thuộc Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là thế hệ trẻ, trước những thay đổi nhanh chóng của hoạt động kinh doanh và mua sắm trên môi trường số.

Chương trình thuộc Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: KIM DUNG)

Thực tế, các video đánh giá sản phẩm, livestream bán hàng, quảng cáo trên mạng xã hội và tiếp thị liên kết đang tác động ngày càng trực tiếp đến thị hiếu, hành vi mua sắm. Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo thiếu chính xác, thổi phồng công dụng, không minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ và lợi ích thương mại cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng Biên tập Báo Công thương - ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, việc lựa chọn giảng đường đại học làm địa điểm tổ chức thể hiện chủ đích đưa truyền thông chính sách đến gần hơn với người tiêu dùng trẻ. Đây là nhóm thường xuyên mua sắm trực tuyến và sẽ trở thành nguồn nhân lực quan trọng của ngành thương mại trong tương lai.

Tổng Biên tập Báo Công thương - ông Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc chương trình.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, một thị trường có người tiêu dùng tỉnh táo, biết đòi hỏi quyền lợi chính đáng và được pháp luật bảo vệ, cùng với những doanh nghiệp kinh doanh tử tế, sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam. Đề cập đến vai trò của KOL, KOC, Tổng Biên tập Báo Công thương cho rằng, những người có sức ảnh hưởng cần kiểm chứng thông tin trước khi giới thiệu sản phẩm, nói đúng những gì mình biết và công khai quan hệ quảng cáo, tài trợ. Uy tín không thể được đánh đổi bằng những lượt xem hay lợi ích thương mại trước mắt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại.

Ông cũng khuyến nghị sinh viên hình thành thói quen cân nhắc trước khi mua sắm, chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm và người bán, không để hiệu ứng đám đông hay những lời quảng cáo hấp dẫn chi phối quyết định tiêu dùng.

Ở góc độ giáo dục, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại, cho rằng tiêu dùng thông minh không chỉ là lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, mà còn là khả năng tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin một cách tỉnh táo; biết phân biệt thông tin hữu ích với quảng cáo thiếu minh bạch, đồng thời có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Sinh viên được giao lưu với nghệ sĩ Tự Long.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuận đánh giá, chương trình là diễn đàn thiết thực, tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp trao đổi, tiếp cận nhiều góc nhìn và nâng cao năng lực làm chủ hành vi tiêu dùng trong kỷ nguyên số. Nhà trường kỳ vọng hoạt động này sẽ mở đầu cho sự hợp tác sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả hơn giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và những người có ảnh hưởng trên không gian số.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên được giao lưu với các nghệ sĩ, KOL, KOC.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên được giao lưu với các nghệ sĩ, KOL, KOC, tham gia trao đổi những tình huống thực tế liên quan đến quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tiếp thị liên kết và trách nhiệm công khai lợi ích thương mại. Các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý cũng hướng dẫn cách nhận diện, kiểm chứng thông tin và phòng tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên được giao lưu với các nghệ sĩ, KOL, KOC, tham gia trao đổi những tình huống thực tế liên quan đến quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tiếp thị liên kết và trách nhiệm công khai lợi ích thương mại. (Ảnh: KIM DUNG)

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã quy định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc thông báo trước cho người tiêu dùng về việc được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đây là cơ sở quan trọng thúc đẩy hoạt động quảng bá minh bạch, bảo đảm quyền được thông tin và quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn không chỉ nâng cao nhận thức của sinh viên mà còn lan tỏa trách nhiệm đến các chủ thể tham gia thị trường, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng minh bạch, công bằng và môi trường thương mại số lành mạnh.