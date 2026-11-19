Kiểm toán nhà nước vừa ký ban hành Công văn về việc tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong kiểm soát tài sản, thu nhập. Ảnh: L.HƯỜNG

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN), khắc phục biểu hiện hình thức trong tổ chức thực hiện, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao.

Công văn nêu rõ, các đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các luật sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 và Kết luận số 105-KL/TW ngày 04/12/2024 của Bộ Chính trị cùng các quy định, hướng dẫn có liên quan.

Đồng thời, xác định công tác kê khai, công khai và kiểm soát TSTN là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát đúng, đủ đối tượng có nghĩa vụ kê khai; phân công rõ trách nhiệm từng khâu; kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, không để bỏ sót đối tượng hoặc chậm thực hiện.

Đối với việc kê khai và công khai bản kê khai TSTN, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tổ chức kê khai lần đầu, hằng năm, bổ sung và phục vụ công tác cán bộ đúng đối tượng, biểu mẫu, thời hạn theo quy định; thực hiện nghiêm các hướng dẫn tại Công văn số 1625/KTNN-TCCB ngày 05/10/2026, Quyết định số 1649/QĐ-KTNN ngày 05/10/2026 và Công văn số 1895/KTNN-TCCB ngày 04/11/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng TSTN của bản thân, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên thuộc diện phải kê khai; giải trình trung thực biến động TSTN, nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định.

Việc công khai bản kê khai TSTN phải bảo đảm đúng hình thức, phạm vi, trình tự, thời hạn; lập và lưu hồ sơ chứng minh việc công khai. Đồng thời, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo quy định, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thuộc phạm vi phải bảo mật; không công bố rộng rãi bản kê khai ngoài phạm vi pháp luật cho phép.

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm tra, xác minh và quản lý thông tin TSTN. Người có nghĩa vụ kê khai phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ của bản kê khai; cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình kịp thời, rõ ràng, có căn cứ khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu.

Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn. Việc xác minh TSTN và công khai kết luận xác minh phải tuân thủ thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quyết định số 1670/QĐ-KTNN ngày 13/10/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về ban hành Quy trình xác minh TSTN của KTNN.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, kiểm tra, bàn giao, quản lý, lưu trữ, khai thác bản kê khai TSTN và hồ sơ xác minh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Tăng cường tự kiểm tra, kịp thời yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại khi bản kê khai không đúng mẫu, không đầy đủ nội dung hoặc có sai sót cần khắc phục.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, kiểm tra, đôn đốc, khắc phục thiếu sót (nếu có) thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc kê khai, công khai TSTN; tiếp nhận, quản lý bản kê khai theo phân công; phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu và cử công chức tham gia Tổ xác minh (nếu có) theo quy định.

Thanh tra KTNN chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện Quy trình xác minh TSTN thuộc phạm vi quy định tại Quyết định số 1670/QĐ-KTNN; tổng hợp kết quả, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Công văn; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (qua Thanh tra KTNN) để được xem xét, chỉ đạo./.