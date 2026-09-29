Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường. Tham dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường.

9 tháng đầu 2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt theo phương châm “6 rõ” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát thực tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 49 văn bản quy phạm và văn bản chỉ đạo điều hành tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho KHCN, ĐMST và CĐS. Các cấp đã hoàn thành 169/274 nhiệm vụ được theo dõi, 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 5 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn. Toàn tỉnh duy trì 2.115 trạm thu phát sóng di động; cáp quang đã phủ 100% trung tâm xã; cấp 19.380 chứng thư số cho các tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ xử lý văn bản đi toàn trình đạt 86,6%. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính duy trì ổn định, cung cấp 1.986 thủ tục hành chính. 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới (trừ văn bản mang cấp độ mật) được xử lý trên môi trường điện tử. Công tác số hóa tài liệu được triển khai quyết liệt với đợt cao điểm 60 ngày đêm. 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã ứng dụng các nền tảng số trong quản trị. Phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút 22.789 người đăng ký với 142.631 lượt học. Toàn tỉnh duy trì 616 tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW của Ban Chỉ đạo tỉnh 9 tháng năm 2026.

Đặc biệt, tỉnh đi đầu trong thử nghiệm mô hình ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS có kiểm soát. Đã nghiệm thu và chứng nhận hoàn thành 3 mô hình đột phá: Trợ lý ảo hành chính công đa ngôn ngữ; trung tâm điều hành thông minh cấp xã và cấp tỉnh; trợ lý ảo công vụ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quý IV năm 2026, Ban Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; huy động nguồn lực xóa bản lõm sóng di động; đưa nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh vào vận hành, đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư…

Đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: giải pháp xử lý điểm nghẽn trong phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực tổ công nghệ số cộng đồng; xây dựng, hình thành công dân số tại vùng khó khăn…

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Để giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn về KHCN, ĐMST và CĐS, tạo động lực tăng trưởng, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quyết liệt hơn, chủ động hơn và chuyển mạnh từ việc hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, đo lường được bằng tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị, giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW.

Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát lại dự toán kinh phí giao đầu năm, tiến độ từng dự án, nhiệm vụ để xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể. Khẩn trương đưa các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh vào vận hành, hoàn thành việc làm sạch kết nối 41 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai các sáng kiến, dữ liệu mở; xây dựng đề án “Phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trở thành đơn vị chủ lực về ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo kho dữ liệu dùng chung của tỉnh “đúng - đủ - sạch - sống”.

Công an tỉnh với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung cao độ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa Trung tâm giám sát an ninh mạng tập trung vào hoạt động.

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức rà soát, tham mưu, điều chỉnh công tác cán bộ cho phù hợp, đặc biệt là cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin đảm bảo 100% xã, phường, sở, ngành có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội và cảnh báo những đơn vị, địa phương có biểu hiện hình thức trong triển khai thực hiện...