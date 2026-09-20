Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong làm báo ở kỷ nguyên số

Bàn thảo trong buổi sinh hoạt chuyên đề.

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có ông Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Các đảng viên bàn thảo về chuyển đổi số báo chí.

Các đảng viên thực hiện thao tác sinh hoạt Đảng trên hệ thống.

Với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong làm báo ở kỷ nguyên mới”, các đảng viên tập trung trao đổi về yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và trách nhiệm của người làm báo trên không gian mạng.

Các đảng viên tham quan Di tích lịch sử Quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Các ý kiến nhấn mạnh, trong môi trường truyền thông số, mỗi đảng viên cần không ngừng học hỏi, ứng dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các phương thức làm báo hiện đại; đồng thời chú trọng chiều sâu, tính chính xác, định hướng và giá trị xã hội của tác phẩm, không chạy theo thông tin giật gân, câu view.

Các đảng viên tham quan Di tích lịch sử Quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Cùng với đó, đảng viên làm báo cần phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc; thận trọng, trách nhiệm trong phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Chi bộ tiếp tục đề cao kỷ luật, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tại Di tích lịch sử Quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, các đảng viên tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của ngôi trường đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Thành lập ngày 4/4/1949 theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường là nơi đào tạo đội ngũ làm báo phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần đặt nền móng cho công tác đào tạo báo chí nước ta.

Các đảng viên dâng hương tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề gắn với tìm hiểu các địa chỉ đỏ, Chi bộ 3 góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Các đảng viên dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Nhân dịp này, Chi bộ 3 tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng và Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại xóm Bàn Cờ, xã Đại Phúc.